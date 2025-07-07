https://sputnik-georgia.ru/20250707/biznesmena-ramishvili-obvinyali-v-nezakonnom-noshenii-oruzhiya--prokuratura-gruzii-294080743.html

Бизнесмена Рамишвили обвиняли в незаконном ношении оружия – прокуратура Грузии

Бизнесмена Рамишвили обвиняли в незаконном ношении оружия – прокуратура Грузии

Sputnik Грузия

Адвокат обвиняемого заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T18:55+0400

2025-07-07T18:55+0400

2025-07-07T18:55+0400

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георгий рамишвили

silk road group

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену Георгию Рамишвили обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили был задержан 6 июля. Оружие было обнаружено при проверке багажа Рамишвили с помощью рентгеновского сканера в терминале Тбилисского международного аэропорта. В тот же день Рамишвили был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконное ношение огнестрельного оружия". Бизнесмену грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством для избрания обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия >>Сегодня же адвокат обвиняемого Ирма Чкадуа заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике. По ее словам, причиной задержания стала непредвиденная ошибка. Как ранее заявили в МВД, оружие зарегистрировано на имя Рамишвили, но у него не было разрешение на его ношение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, генеральная прокуратура грузии