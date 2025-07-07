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Бизнесмена Рамишвили обвиняли в незаконном ношении оружия – прокуратура Грузии
Бизнесмена Рамишвили обвиняли в незаконном ношении оружия – прокуратура Грузии
Sputnik Грузия
Адвокат обвиняемого заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T18:55+0400
2025-07-07T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену Георгию Рамишвили обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили был задержан 6 июля. Оружие было обнаружено при проверке багажа Рамишвили с помощью рентгеновского сканера в терминале Тбилисского международного аэропорта. В тот же день Рамишвили был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконное ношение огнестрельного оружия". Бизнесмену грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством для избрания обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия &gt;&gt;Сегодня же адвокат обвиняемого Ирма Чкадуа заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике. По ее словам, причиной задержания стала непредвиденная ошибка. Как ранее заявили в МВД, оружие зарегистрировано на имя Рамишвили, но у него не было разрешение на его ношение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, генеральная прокуратура грузии

Бизнесмена Рамишвили обвиняли в незаконном ношении оружия – прокуратура Грузии

18:55 07.07.2025
© photo: Sputnik / StringerЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Адвокат обвиняемого заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену Георгию Рамишвили обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.
Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили был задержан 6 июля.
В ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, установлено, что 6 июля у Рамишвили обнаружили пистолет "Вальтер ППК" (Walther PPK/S) с обоймой и семью патронами калибра 9 мм.
Оружие было обнаружено при проверке багажа Рамишвили с помощью рентгеновского сканера в терминале Тбилисского международного аэропорта. В тот же день Рамишвили был задержан.
Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконное ношение огнестрельного оружия". Бизнесмену грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством для избрания обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.
Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия >>
Сегодня же адвокат обвиняемого Ирма Чкадуа заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике.
По ее словам, причиной задержания стала непредвиденная ошибка.

"Произошло нечто непредвиденное. Это можно даже назвать ошибкой, но у Рамишвили будет возможность сделать заявление по поводу всего этого и поднятых в обществе вопросов", – заявил Чкадуа.

Как ранее заявили в МВД, оружие зарегистрировано на имя Рамишвили, но у него не было разрешение на его ношение.
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