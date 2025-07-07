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Экс-глава правительства Аджарии ранен – МВД расследует дело о доведении до самоубийства
Экс-глава правительства Аджарии ранен – МВД расследует дело о доведении до самоубийства
Sputnik Грузия
Бывший руководитель правительства Аджарии попытался покончить жизнь самоубийством 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T10:33+0400
2025-07-07T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии "Доведение до самоубийства". По делу проводятся интенсивные следственные действия.По информации МВД, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждено легкое, и его состояние остается стабильно тяжелым. В качестве обвиняемого задержан глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани по факту неосторожного хранения огнестрельного оружия. По информации телеканала "TV Пирвели", Торнике Рижвадзе в течение нескольких дней находился в доме матери Алекси Ахвледиани. Именно из этого дома около 02:00 7 июля раздавались выстрелы. В настоящее время на месте мобилизована полиция.Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение &gt;&gt;Издание "Prime Time" сообщает, что он написал письмо перед попыткой самоубийства. Оно было обнаружено в его одежде медицинским персоналом. В письме акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на обвинениях в коррупции и покровительстве "барыг". Рижвадзе обращается к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики. В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (ред. Chevening Scholarships) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, происшествия, аджария, тбилиси, сагареджо, торнике рижвадзе, агентство морского транспорта
новости, грузия, происшествия, аджария, тбилиси, сагареджо, торнике рижвадзе, агентство морского транспорта

Экс-глава правительства Аджарии ранен – МВД расследует дело о доведении до самоубийства

10:33 07.07.2025 (обновлено: 11:12 07.07.2025)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanГлава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе
Глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2025
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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Бывший руководитель правительства Аджарии попытался покончить жизнь самоубийством
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.
Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии "Доведение до самоубийства". По делу проводятся интенсивные следственные действия.
По информации МВД, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждено легкое, и его состояние остается стабильно тяжелым.
В качестве обвиняемого задержан глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани по факту неосторожного хранения огнестрельного оружия.
По информации телеканала "TV Пирвели", Торнике Рижвадзе в течение нескольких дней находился в доме матери Алекси Ахвледиани. Именно из этого дома около 02:00 7 июля раздавались выстрелы. В настоящее время на месте мобилизована полиция.
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение >>
Издание "Prime Time" сообщает, что он написал письмо перед попыткой самоубийства. Оно было обнаружено в его одежде медицинским персоналом. В письме акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на обвинениях в коррупции и покровительстве "барыг". Рижвадзе обращается к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.
Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.
В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии.
В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.
Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (ред. Chevening Scholarships) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права.
Женат, имеет двоих детей.
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