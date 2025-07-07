https://sputnik-georgia.ru/20250707/tsik-rezolyutsiya-obse-ispolzuetsya-dlya-diskreditatsii-izbiratelnogo-protsessa-v-gruzii-294076735.html

ЦИК: Резолюция ОБСЕ используется для дискредитации избирательного процесса в Грузии

ЦИК: Резолюция ОБСЕ используется для дискредитации избирательного процесса в Грузии

Sputnik Грузия

Центризбирком Грузии еще раз напомнил о важности беспристрастности и полному соответствию парламентских выборов 2024 года международным стандартам 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T15:58+0400

2025-07-07T15:58+0400

2025-07-07T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Заинтересованные стороны используют резолюцию ОБСЕ для дискредитации избирательной администрации и нанесения ущерба избирательному процессу в Грузии в целом, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии. Парламентская ассамблея ОБСЕ на своем пленарном заседании приняла Декларацию Порто, в котором осудила нарушения на парламентских выборах Грузии в 2024 году и выразила обеспокоенность масштабным использованием административного ресурса, что, по её мнению, подрывает легитимность выборов. Однако ранее на этом же заседании генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу заявил, что отчет БДИПЧ указывает на полное соответствие результатов выборов воле грузинского народа, который отдал более чем 40 процентов своих голосов оппозиции; оппозиция, которая, по мнению генсека, ведет себя несправедливо по отношению к своему избирателю. При этом, как отметили в ЦИК, мнения, отраженные в резолюции ОБСЕ относительно выборов, противоречат выводам отчета БДИПЧ/ОБСЕ. В качестве примера Центризбирком привел заявление, сделанное бывшим народным защитником Нино Ломджария, в котором она утверждает, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы. Так, представители организации заверили общественность, что на этих выборах имело место многократное голосование, хотя никаких доказательств, подтверждающих это, они предоставить не смогли. ЦИК еще раз подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми организациями, которые действуют беспристрастно, законно и объективно. В Грузии ужесточили правила торговли психотропными препаратами>>В то же время комиссия строго осуждает все попытки, направленные на преднамеренную дискредитацию демократических процессов. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Все четыре оппозиционные партии ("Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию") отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, нино ломджария, обсе, бдипч/обсе, ираклий кобахидзе