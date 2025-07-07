https://sputnik-georgia.ru/20250707/tsik-rezolyutsiya-obse-ispolzuetsya-dlya-diskreditatsii-izbiratelnogo-protsessa-v-gruzii-294076735.html
ЦИК: Резолюция ОБСЕ используется для дискредитации избирательного процесса в Грузии
ЦИК: Резолюция ОБСЕ используется для дискредитации избирательного процесса в Грузии
Sputnik Грузия
Центризбирком Грузии еще раз напомнил о важности беспристрастности и полному соответствию парламентских выборов 2024 года международным стандартам 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T15:58+0400
2025-07-07T15:58+0400
2025-07-07T15:58+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
нино ломджария
обсе
бдипч/обсе
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289190838_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_602188fda64476645acb2056ed3067b2.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Заинтересованные стороны используют резолюцию ОБСЕ для дискредитации избирательной администрации и нанесения ущерба избирательному процессу в Грузии в целом, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии. Парламентская ассамблея ОБСЕ на своем пленарном заседании приняла Декларацию Порто, в котором осудила нарушения на парламентских выборах Грузии в 2024 году и выразила обеспокоенность масштабным использованием административного ресурса, что, по её мнению, подрывает легитимность выборов. Однако ранее на этом же заседании генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу заявил, что отчет БДИПЧ указывает на полное соответствие результатов выборов воле грузинского народа, который отдал более чем 40 процентов своих голосов оппозиции; оппозиция, которая, по мнению генсека, ведет себя несправедливо по отношению к своему избирателю. При этом, как отметили в ЦИК, мнения, отраженные в резолюции ОБСЕ относительно выборов, противоречат выводам отчета БДИПЧ/ОБСЕ. В качестве примера Центризбирком привел заявление, сделанное бывшим народным защитником Нино Ломджария, в котором она утверждает, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы. Так, представители организации заверили общественность, что на этих выборах имело место многократное голосование, хотя никаких доказательств, подтверждающих это, они предоставить не смогли. ЦИК еще раз подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми организациями, которые действуют беспристрастно, законно и объективно. В Грузии ужесточили правила торговли психотропными препаратами>>В то же время комиссия строго осуждает все попытки, направленные на преднамеренную дискредитацию демократических процессов. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Все четыре оппозиционные партии ("Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию") отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289190838_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3432b43db6435e26badfcf953aa1d582.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тбилиси, нино ломджария, обсе, бдипч/обсе, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, тбилиси, нино ломджария, обсе, бдипч/обсе, ираклий кобахидзе
ЦИК: Резолюция ОБСЕ используется для дискредитации избирательного процесса в Грузии
Центризбирком Грузии еще раз напомнил о важности беспристрастности и полному соответствию парламентских выборов 2024 года международным стандартам
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Заинтересованные стороны используют резолюцию ОБСЕ для дискредитации избирательной администрации и нанесения ущерба избирательному процессу в Грузии в целом, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.
Парламентская ассамблея ОБСЕ на своем пленарном заседании приняла Декларацию Порто, в котором осудила нарушения на парламентских выборах Грузии в 2024 году и выразила обеспокоенность масштабным использованием административного ресурса, что, по её мнению, подрывает легитимность выборов. Однако ранее на этом же заседании генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу заявил, что отчет БДИПЧ указывает на полное соответствие результатов выборов воле грузинского народа, который отдал более чем 40 процентов своих голосов оппозиции; оппозиция, которая, по мнению генсека, ведет себя несправедливо по отношению к своему избирателю.
"В резолюции ОБСЕ, как и в заключении БДИПЧ/ОБСЕ, говорится только об отдельных видах нарушений, а не о фальсификации выборов... Выявленные в Грузии недостатки не повлияли на главное – на выбор избирателей и результаты выборов", – говорится в заявлении комиссии.
При этом, как отметили в ЦИК, мнения, отраженные в резолюции ОБСЕ относительно выборов, противоречат выводам отчета БДИПЧ/ОБСЕ.
"Все это еще раз подтверждает, что конкретные политики действуют исключительно исходя из собственной политической повестки, спекулируя на отчетах ОБСЕ и пытаясь ввести общественность в заблуждение с целью укрепления собственных позиций", – отмечено в заявлении.
В качестве примера Центризбирком привел заявление, сделанное бывшим народным защитником Нино Ломджария, в котором она утверждает, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы.
"Мы хотели бы напомнить обществу, что госпожа Ломджария наблюдала за выборами от имени наблюдательной организации "Мой голос", которая распространила массу дезинформации после выборов", – отмечено в заявлении.
Так, представители организации заверили общественность, что на этих выборах имело место многократное голосование, хотя никаких доказательств, подтверждающих это, они предоставить не смогли.
ЦИК еще раз подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми организациями, которые действуют беспристрастно, законно и объективно.
В то же время комиссия строго осуждает все попытки, направленные на преднамеренную дискредитацию демократических процессов.
Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне.
Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений.
Все четыре оппозиционные партии ("Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию") отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов.