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В Грузии ужесточили правила торговли психотропными препаратами
В Грузии ужесточили правила торговли психотропными препаратами
Sputnik Грузия
Переход оптовой торговли и импорта психотропных веществ в руки государства является частью антинаркотической программы в Грузии 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Оптовая торговля психотропными и сильнодействующими веществами в Грузии будет доступна только основанной государством компании, соответствующие поправки в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи" вступили в силу. До 15 августа государство выкупит у оптовых частных компаний наркотические и психотропные вещества, покупка и импорт которых подтверждаются документацией. При этом компании получат на 10% больше закупочной стоимости. Для этого они должны будут обратиться в Агентство регулирования медицинской деятельности и представить соответствующую документацию. Правительство Грузии последовательно ужесточает наркополитику>>Переход оптовой торговли и импорта психотропных веществ в руки государства является частью антинаркотической программы в Грузии. В этом году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
В Грузии ужесточили правила торговли психотропными препаратами
Переход оптовой торговли и импорта психотропных веществ в руки государства является частью антинаркотической программы в Грузии
ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Оптовая торговля психотропными и сильнодействующими веществами в Грузии будет доступна только основанной государством компании, соответствующие поправки в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи" вступили в силу.
До 15 августа государство выкупит у оптовых частных компаний наркотические и психотропные вещества, покупка и импорт которых подтверждаются документацией. При этом компании получат на 10% больше закупочной стоимости.
При этом уже с 1 сентября 2025 года основанная государством компания получит эксклюзивное право на импорт этих веществ. До этого времени частные компании будут иметь право завозить те психотропные и наркотические вещества, покупка которых была осуществлена до июля 2025 года.
Для этого они должны будут обратиться в Агентство регулирования медицинской деятельности и представить соответствующую документацию.
Переход оптовой торговли и импорта психотропных веществ в руки государства является частью антинаркотической программы в Грузии.
В этом году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.