https://sputnik-georgia.ru/20250707/v-bryussele-mechtayut-o-smene-vlasti-v-gruzii--evrodeputat-mariani-294075968.html

"В Брюсселе мечтают о смене власти в Грузии" – Евродепутат Мариани

"В Брюсселе мечтают о смене власти в Грузии" – Евродепутат Мариани

Sputnik Грузия

Французский политик Тьерри Мариани не сомневается в попытках либеральной элиты Брюсселя сместить правительство "Грузинской Мечты" 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T14:58+0400

2025-07-07T14:58+0400

2025-07-07T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Институты Евросоюза находятся под контролем либеральной элиты, которая разработала единую повестку дня по отношению ко всем государствам, в частности, Венгрии и Грузии, где они мечтают сменить власть, заявил Евродепутат от Франции Тьерри Мариани в эфире "Имеди". Марш гордости ЛГБТ+* прошел в Будапеште 28 июня, несмотря на официальный запрет Главного полицейского управления и возражения правительства страны во главе с Виктором Орбаном. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал о марше гордости в столице Венгрии в эфире телеканала "Имеди". По его словам, один из участников марша, бывший мэр Страсбурга, сам запретил проведение такого марша в городе, когда находился у власти, но теперь нашел повод объявить войну премьеру Венгрии Виктору Орбану. Европарламентарий отметил, что как в случае премьера Венгрии, так и Грузии, власть в этих государствах избрана народом, несмотря на то, нравится она Брюсселю или нет. По данным организаторов марша, шествие собрало более 100 тысяч человек, среди которых оказалось около 70 депутатов почти из всех стран ЕС. В марте президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправки к Конституции страны и Закону о собраниях. Тем самым был введен запрет на публичное проведение мероприятий, которые "демонстрируют отклонения от гендерной идентичности, полученной при рождении, смену пола или гомосексуальность". Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Экс-глава правительства Аджарии ранен – МВД расследует дело о доведении до самоубийства>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. Совет ЕС 27 января 2025 года приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венгрия, брюссель, сша, бидзина иванишвили, виктор орбан, европарламент