https://sputnik-georgia.ru/20250708/oppozitsionnyy-raskol-i-poiski-idealnogo-stsenariya-pered-mestnymi-vyborami-v-gruzii-294086897.html

Оппозиционный раскол и поиски "идеального сценария" перед местными выборами в Грузии

Оппозиционный раскол и поиски "идеального сценария" перед местными выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция оказалась в предвыборном кризисе, поскольку не смогла решить, использовать выборы как механизм политической борьбы или нет 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T12:58+0400

2025-07-08T12:58+0400

2025-07-08T12:58+0400

новости

тбилиси

саломе зурабишвили

алеко элисашвили

мамука хазарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Приближение даты выборов в органы местного самоуправления повышает градус напряжения в рядах грузинской оппозиции – одни предлагают инициативы в надежде найти всеобщий компромисс, а другие усиливают обоюдную критику, выдвигая все новые обвинения. Часть оппозиционных партий, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение" (ЕНД), открыто заявила о своем решении бойкотировать местные выборы. Однако с этим не согласны парламентские оппозиционные партии "Гахария – За Грузию" и "Лело для Грузии". В последней открыто заявляют о готовности к компромиссам, однако предлагают не отказываться от выборов как механизма политической борьбы с правительством "Грузинской мечты".Свой "идеальный сценарий" развития событий для оппозиции накануне предложил один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили, который считает, что оппонентам власти не стоит преподносить "Тбилиси на блюдечке". Для этого оппозиционер предлагает бороться в шести крупных городах, бойкотировать остальные и выдвинуть общих кандидатов. В частности, в Тбилиси выдвинуть кандидатуру экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и объединиться вокруг нее. Позиция самой Зурабишвили, которая после ухода с поста президента решила взять на себя роль лидера оппозиции и не раз призывала партии объединиться, пока неясна. Еще вчера она собиралась ее озвучить, однако, как сообщили в пресс-службе пятого президента, заявление отложили до 9 июля.Решение части оппозиции все-таки поучаствовать в выборах вызвало бурную реакцию тех политических объединений, для которых это – прямое признание легитимности правительства "Грузинской мечты", следовательно, предательство собственного оппозиционного избирателя, а также прозападных ценностей.Залог вместо тюрьмы: прокуратура обжалует решение суда по делу бизнесмена Рамишвили>>Член ЕНД Анна Цитлидзе пошла еще дальше и во время прямого эфира в социальной сети сделала более жесткое заявление о том, что партия "Лело" и ее лидер Мамука Хазарадзе платили деньги, чтобы другие оппозиционные партии, включая и ее, воздерживались от критики и не выступали против "Лело". Противостояние в рядах оппозиции не остается без внимания правящей партии. По словам вице-спикера парламента Грузии Нино Цилосани, партия "Лело" переживает трудный период, так как подвергается жестким нападкам со стороны своих союзников из "Единого национального движения"."Несмотря на то, что каждый из них прекрасно осознает: решение о том, кто будет участвовать в выборах, а кто нет, принималось не ими самими, а этот процесс оркестрирован извне. Тем не менее, они не могут скрыть ненависть и противостояние друг к другу", – заявила Цилосани. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "За Грузию", "Новый политический центр – Гирчи", "Лело для Грузии". Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, тбилиси, саломе зурабишвили , алеко элисашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, местные выборы