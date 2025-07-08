https://sputnik-georgia.ru/20250708/sledstvie-po-delu-eks-glavy-adzharii-obvinenie-predyavleno-drugu-rizhvadze-294095541.html

Следствие по делу экс-главы Аджарии: обвинение предъявлено другу Рижвадзе

Следствие по делу экс-главы Аджарии: обвинение предъявлено другу Рижвадзе

Sputnik Грузия

Состояние Рижвадзе, который проходит лечение в Университетской клинике Тбилиси, остается стабильно тяжелым 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T23:34+0400

2025-07-08T23:34+0400

2025-07-08T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о доведении до самоубийства бывшего главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе предъявила обвинение главе Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани в небрежном хранении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. Экс-глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе с огнестрельным ранением был госпитализирован 7 июля в Сагареджо (регион Кахети). По предварительной версии, он попытался покончить с собой. Инцидент произошел в доме его родственника, главы Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани, который задержан за небрежное хранение оружия. Позже Рижвадзе перевели в тбилисскую клинику. Следствие ведется по статье о доведении до самоубийства. Следствие установило, что с вечера 6 июля Рижвадзе находился в гостях у своего друга Ахвледиани в Сагареджо (регион Кахети). В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали Ахвледиани. Чиновнику предъявлено обвинение по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия", которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Ахледиани. Состояние Рижвадзе, который проходит лечение в Университетской клинике Тбилиси, остается стабильно тяжелым. Состояние экс-главы правительства Аджарии Рижвадзе – стабильно тяжелое >>По информации телеканала "Имеди", экс-глава правительства Аджарии якобы написал письмо перед тем, как попытался покончить жить самоубийством, в котором упомянул беспочвенные обвинения в коррупции и покровительстве барыгам. Он также написал, что очень устал и попросил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе позаботиться о его семье. Письмо обнаружил медперсонал в его одежде. Кто такой Торнике Рижвадзе Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики. В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании. Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (Chevening Scholarships – ред.) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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торнике рижвадзе, грузия, новости, происшествия, аджария, сагареджо