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"Яблоко раздора" в грузино-американских отношениях – депутат об интервью посла США

"Яблоко раздора" в грузино-американских отношениях – депутат об интервью посла США

Sputnik Грузия

Грузия требует только одного – правил честной игры, везде и во всем, заявил депутат 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T17:58+0400

2025-07-08T17:58+0400

2025-07-08T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Уходящая с должности посла США в Грузии Робин Данниган бросила "яблоко раздора" в грузино-американских отношениях, дав интервью "Радио Свобода"*, которое администрация США фактически закрыло, заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили. Кадагишвили прокомментировал интервью посла США в Грузии Робин Данниган, объявившей о своей отставке, которое она дала грузинской службе "Радио Свобода". Данниган впервые сделала громкие заявления перед своим уходом на пенсию, затронула в интервью грузино-американские отношения, рассказала о том, почему ей не удалось наладить отношения с правительством "Грузинской мечты", назвала почетного председателя и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили неформальным правителем, упрекнув его в том, что он ставит свои личные интересы выше интересов Грузии, так как отказался с ней встречаться. Как отметил Кадагишвили, стоит задуматься, зачем Данниган понадобилось вновь оживлять эту тему перед уходом. "То есть она все-таки решила оставить плохой след перед уходом, а ее последнее интервью "Радио Свобода" было своего рода жестом хлопанья дверьми. На той радиостанции, которая, кстати, фактически была закрыта самой администрацией США, но до сих пор функционирует в нашей стране", – заявил Кадагишвили. В интервью Данниган рассказала о том, что правящая партия "Грузинская мечта" передала ей письмо для администрации Дональда Трампа, которое было "угрожающим, оскорбительным и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне". Также она пожаловалась на то, что Иванишвили в свое время отказался с ней встретиться. По словам Кадагишвили, Иванишвили уже много лет находится под санкциями без каких-либо правовых оснований, несмотря на это, он твердо заявляет, что никогда не променяет интересы Грузии на личные интересы. "Мы знаем, что все суды признали его оправданным и победившим, но реальность такова, что невидимая рука не позволяет ему получить доступ к законным счетам и средствам. Это как раз и есть рука Deep State", – сказал депутат. "Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в правящей партии называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Эти политические силы, по утверждению властей, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Кадагишвили считает, что отказ Иванишвили от встречи с послом в таких условиях вполне объясним. Кадагишвили также вспомнил письмо Иванишвили, написанное несколько месяцев назад, в котором тот выразил большую заинтересованность в восстановлении грузино-американских отношений и предложил США самому решить, как использовать его арестованные средства, которые Иванишвили не хочет для себя. Кроме того, по словам депутата, был период, когда неформальные санкции против Иванишвили были приостановлены, и ему была предоставлена ​​возможность распоряжаться своими средствами, тогда, по словам Кадагишвили, почетный председатель правящей партии Грузии сказал, что встреча с послом США может состояться, но посол несколько раз избегала этой встречи. "Это еще раз говорит о том, что мы имеем дело не с правилами честной игры, а Грузия требует только одного – правил честной игры, везде и во всем. Правила честной игры также требуют полного учета интересов друг друга", – заявил Кадагишвили. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Необъективно и несправедливо – в "Грузинской мечте" ответили на обвинения сенаторов США >>А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. * Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, бидзина иванишвили, дональд трамп, сша, вашингтон, единое национальное движение, нато