https://sputnik-georgia.ru/20250708/yabloko-razdora-v-gruzino-amerikanskikh-otnosheniyakh--deputat-ob-intervyu-posla-ssha-294091908.html
"Яблоко раздора" в грузино-американских отношениях – депутат об интервью посла США
"Яблоко раздора" в грузино-американских отношениях – депутат об интервью посла США
Sputnik Грузия
Грузия требует только одного – правил честной игры, везде и во всем, заявил депутат 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T17:58+0400
2025-07-08T17:58+0400
2025-07-08T17:58+0400
грузия
новости
политика
ираклий кадагишвили
бидзина иванишвили
дональд трамп
сша
вашингтон
единое национальное движение
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265374504_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0828c2b3990427e27162078a04bbd13f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Уходящая с должности посла США в Грузии Робин Данниган бросила "яблоко раздора" в грузино-американских отношениях, дав интервью "Радио Свобода"*, которое администрация США фактически закрыло, заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили. Кадагишвили прокомментировал интервью посла США в Грузии Робин Данниган, объявившей о своей отставке, которое она дала грузинской службе "Радио Свобода". Данниган впервые сделала громкие заявления перед своим уходом на пенсию, затронула в интервью грузино-американские отношения, рассказала о том, почему ей не удалось наладить отношения с правительством "Грузинской мечты", назвала почетного председателя и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили неформальным правителем, упрекнув его в том, что он ставит свои личные интересы выше интересов Грузии, так как отказался с ней встречаться. Как отметил Кадагишвили, стоит задуматься, зачем Данниган понадобилось вновь оживлять эту тему перед уходом. "То есть она все-таки решила оставить плохой след перед уходом, а ее последнее интервью "Радио Свобода" было своего рода жестом хлопанья дверьми. На той радиостанции, которая, кстати, фактически была закрыта самой администрацией США, но до сих пор функционирует в нашей стране", – заявил Кадагишвили. В интервью Данниган рассказала о том, что правящая партия "Грузинская мечта" передала ей письмо для администрации Дональда Трампа, которое было "угрожающим, оскорбительным и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне". Также она пожаловалась на то, что Иванишвили в свое время отказался с ней встретиться. По словам Кадагишвили, Иванишвили уже много лет находится под санкциями без каких-либо правовых оснований, несмотря на это, он твердо заявляет, что никогда не променяет интересы Грузии на личные интересы. "Мы знаем, что все суды признали его оправданным и победившим, но реальность такова, что невидимая рука не позволяет ему получить доступ к законным счетам и средствам. Это как раз и есть рука Deep State", – сказал депутат. "Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в правящей партии называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Эти политические силы, по утверждению властей, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Кадагишвили считает, что отказ Иванишвили от встречи с послом в таких условиях вполне объясним. Кадагишвили также вспомнил письмо Иванишвили, написанное несколько месяцев назад, в котором тот выразил большую заинтересованность в восстановлении грузино-американских отношений и предложил США самому решить, как использовать его арестованные средства, которые Иванишвили не хочет для себя. Кроме того, по словам депутата, был период, когда неформальные санкции против Иванишвили были приостановлены, и ему была предоставлена возможность распоряжаться своими средствами, тогда, по словам Кадагишвили, почетный председатель правящей партии Грузии сказал, что встреча с послом США может состояться, но посол несколько раз избегала этой встречи. "Это еще раз говорит о том, что мы имеем дело не с правилами честной игры, а Грузия требует только одного – правил честной игры, везде и во всем. Правила честной игры также требуют полного учета интересов друг друга", – заявил Кадагишвили. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Необъективно и несправедливо – в "Грузинской мечте" ответили на обвинения сенаторов США >>А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. * Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265374504_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_966bf62641c8cd9f1031ae5ff26bbd6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, бидзина иванишвили, дональд трамп, сша, вашингтон, единое национальное движение, нато
грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, бидзина иванишвили, дональд трамп, сша, вашингтон, единое национальное движение, нато
"Яблоко раздора" в грузино-американских отношениях – депутат об интервью посла США
Грузия требует только одного – правил честной игры, везде и во всем, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Уходящая с должности посла США в Грузии Робин Данниган бросила "яблоко раздора" в грузино-американских отношениях, дав интервью "Радио Свобода"*, которое администрация США фактически закрыло, заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.
Кадагишвили прокомментировал интервью посла США в Грузии Робин Данниган, объявившей о своей отставке, которое она дала грузинской службе "Радио Свобода". Данниган впервые сделала громкие заявления перед своим уходом на пенсию, затронула в интервью грузино-американские отношения, рассказала о том, почему ей не удалось наладить отношения с правительством "Грузинской мечты", назвала почетного председателя и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили неформальным правителем, упрекнув его в том, что он ставит свои личные интересы выше интересов Грузии, так как отказался с ней встречаться.
"Прошло уже несколько месяцев, и за этот период действующий тогда посол США никаких других комментариев не делала. Сейчас она сделала этот комментарий, оставила и ушла, то есть бросила еще одно "яблоко раздора", – заявил Кадагишвили в эфире телеканала "Имеди".
Как отметил Кадагишвили, стоит задуматься, зачем Данниган понадобилось вновь оживлять эту тему перед уходом.
"То есть она все-таки решила оставить плохой след перед уходом, а ее последнее интервью "Радио Свобода" было своего рода жестом хлопанья дверьми. На той радиостанции, которая, кстати, фактически была закрыта самой администрацией США, но до сих пор функционирует в нашей стране", – заявил Кадагишвили.
В интервью Данниган рассказала о том, что правящая партия "Грузинская мечта" передала ей письмо для администрации Дональда Трампа, которое было "угрожающим, оскорбительным и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне". Также она пожаловалась на то, что Иванишвили в свое время отказался с ней встретиться.
"Бидзина Иванишвили ставит свои личные интересы выше интересов страны. Я говорю это, потому что мы просили о встрече с ним. Администрация Трампа просила, чтобы я встретилась с ним, чтобы передать письмо. Я просила о встрече с ним при администрации Байдена, чтобы обсудить, как мы можем вернуть наши отношения на правильный путь, и он отказался. Его заявленная причина – то, что он находится под санкциями", – заявила Данниган.
По словам Кадагишвили, Иванишвили уже много лет находится под санкциями без каких-либо правовых оснований, несмотря на это, он твердо заявляет, что никогда не променяет интересы Грузии на личные интересы.
"Мы знаем, что все суды признали его оправданным и победившим, но реальность такова, что невидимая рука не позволяет ему получить доступ к законным счетам и средствам. Это как раз и есть рука Deep State", – сказал депутат.
Deep State ("Глубинное государство") в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в правящей партии называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Эти политические силы, по утверждению властей, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Кадагишвили считает, что отказ Иванишвили от встречи с послом в таких условиях вполне объясним.
"Этот человек (Иванишвили, прим.) говорит, что я не буду вести переговоры таким образом. Потому что меня не волнует судьба этих моих законных средств, вы итак наложили на них арест, и я не меняю интересы Грузии на это. Другими словами, если вы действительно честно хотите иметь отношения с Грузией, то отмените этот скрытый, но реальный механизм шантажа против меня и фактически против Грузии. Но они этого не делают", – пояснил Кадагишвили.
Кадагишвили также вспомнил письмо Иванишвили, написанное несколько месяцев назад, в котором тот выразил большую заинтересованность в восстановлении грузино-американских отношений и предложил США самому решить, как использовать его арестованные средства, которые Иванишвили не хочет для себя.
Кроме того, по словам депутата, был период, когда неформальные санкции против Иванишвили были приостановлены, и ему была предоставлена возможность распоряжаться своими средствами, тогда, по словам Кадагишвили, почетный председатель правящей партии Грузии сказал, что встреча с послом США может состояться, но посол несколько раз избегала этой встречи.
"Это еще раз говорит о том, что мы имеем дело не с правилами честной игры, а Грузия требует только одного – правил честной игры, везде и во всем. Правила честной игры также требуют полного учета интересов друг друга", – заявил Кадагишвили.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС.
Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией