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Страсти вокруг ранения экс-главы Аджарии – Рижвадзе продолжит лечение в Турции

Страсти вокруг ранения экс-главы Аджарии – Рижвадзе продолжит лечение в Турции

Sputnik Грузия

Бывшего руководителя правительства посетил премьер Кобахидзе, а ночью его перевезли в Турцию для лечения по просьбе семьи 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T12:58+0400

2025-07-09T12:58+0400

2025-07-09T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Раненого из огнестрельного оружия бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе перевезли на лечение из Тбилиси в Турцию по решению его семьи, заявила клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе в эфире телеканала Имеди. Экс-глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поступил в больницу в Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением 7 июля. Предположительно он совершил попытку самоубийства. Рижвадзе на момент инцидента находился в доме главы Агентства морского транспорта, своего родственника Алекси Ахвледиани. Ахвледиани был задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия. Позже Рижвадзе был переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Следствие ведется по статье "Доведение до самоубийства". По ее словам, Рижвадзе нельзя было снимать с аппарата ИВЛ во время перелета, так как он тяжелый пациент. В клинику Стамбула пациента перевезли накануне в два часа ночи. Между тем, вчера экс-главу Аджарии в тбилисской больнице навестил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который пожелал ему скорейшего выздоровления и связал произошедшее с "информационной кампанией в оппозиционных СМИ", и отметил, что будет внимательно следить за ходом расследования. "Жизнь человека, который занимается политикой, полна стрессов, даже когда он уже не занимает должность. Очень много лжи распространяется, оскорблений, клеветы. Это ответственность всех, кто пытается посеять ненависть в Грузии. Это одна из национальных проблем и вызовов для нашей страны", – сказал Кобахидзе. Ранение Рижвадзе Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о доведении до самоубийства бывшего главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе предъявила обвинение главе Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани в небрежном хранении огнестрельного оружия. Следствие установило, что с вечера 6 июля Рижвадзе находился в гостях у своего друга Ахвледиани в Сагареджо (регион Кахети). Подробности принудительного лечения наркозависимых в Грузии >>Седьмого июля, примерно с 01:10 до 01:30, Рижвадзе тайно забрал у Ахвледиани огнестрельное оружие марки "Глок", которое хозяин дома по неосторожности оставил в застекленной беседке у дома. Затем также тайно пронес оружие в гостевую спальню и, оставшись один, выстрелил себе в грудь. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали Ахвледиани. Чиновнику предъявлено обвинение по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия", которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Суд освободил Алекса Ахвледиани из зала суда под залог в размере 30 тыс лари ($11 тыс) 8 июля. Кроме того, адвокат Ахвледиани представила суду письмо родителей Рижвадзе, в котором они отметили, что не имеют претензий к обвиняемому, так как он близкий друг их сына, и просили освободить его из зала суда. По словам защиты, именно Ахвледиани доставил Рижвадзе в больницу, не дожидаясь скорой помощи. Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек >>По информации телеканала "Имеди", экс-глава правительства Аджарии якобы написал письмо перед тем, как попытался покончить жить самоубийством, в котором упомянул беспочвенные обвинения в коррупции и покровительстве барыгам. Он также написал, что очень устал и попросил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе позаботиться о его семье. Письмо обнаружил медперсонал в одежде Рижвадзе. Кто такой Торнике Рижвадзе Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики. В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании. Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (Chevening Scholarships – ред.) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, аджария, тбилиси, турция, торнике рижвадзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, агентство морского транспорта, происшествия