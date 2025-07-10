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Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат десятки человек

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат десятки человек

Sputnik Грузия

Почти тридцать человек задержаны за нарушение миграционного законодательства Грузии 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T09:01+0400

2025-07-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии 28 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана, Беларуси, Израиля и России, задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны. Среди нелегалов также граждане Египта, Ирака, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Пакистана и Китая.Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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