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Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат десятки человек
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат десятки человек
Sputnik Грузия
Почти тридцать человек задержаны за нарушение миграционного законодательства Грузии 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии 28 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана, Беларуси, Израиля и России, задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны. Среди нелегалов также граждане Египта, Ирака, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Пакистана и Китая.Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, израиль, азербайджан, беларусь, миграция
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат десятки человек
Почти тридцать человек задержаны за нарушение миграционного законодательства Грузии
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии 28 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана, Беларуси, Израиля и России, задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД.
На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.
Среди нелегалов также граждане Египта, Ирака, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Пакистана и Китая.
Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.