https://sputnik-georgia.ru/20250710/glava-mid-gruzii-raskritikovala-rezolyutsiyu-es-za-sozdanie-parallelnoy-realnosti-294111974.html

Глава МИД Грузии раскритиковала резолюцию ЕС за создание параллельной реальности

Глава МИД Грузии раскритиковала резолюцию ЕС за создание параллельной реальности

Sputnik Грузия

Существуют желания и планы в отношении Грузии, и сегодня идет активный поиск инструментов для их реализации, считает руководитель внешнеполитического ведомства 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T16:56+0400

2025-07-10T16:56+0400

2025-07-10T16:56+0400

политика

грузия

новости

мид грузии

мака бочоришвили

европарламент

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329186_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f53ef821d2ba573b333c02c9d69985b9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Резолюция Европарламента полностью оторвана от реальности и создает параллельный мир, далекий от настоящей ситуации в стране, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. В резолюции указывается, что Европарламент не признает правительство "Грузинской мечты", также содержатся требования об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проведении новых парламентских выборов и признании легитимности Саломе Зурабишвили как официального представителя законной власти от Грузии. По словам главы МИД, в этой параллельной Грузии Саакашвили по-прежнему является "маяком демократии", президентом по-прежнему является Саломе Зурабишвили, а грузинский избиратель и грузинский народ либо не существуют, либо существуют только в том виде, каким они их себе представляют или хотят видеть. "В этой резолюции речь идет о каком-то таком параллельном мире или иной реальности, и очень трудно всерьез обсуждать и воспринимать сделанные на этой основе выводы", – отметила Бочоришвили. Глава МИД также назвала прискорбным, когда такие депутаты Европарламента, как автор резолюции Раса Юкнявичене, становятся лицом Европы и Европарламента и читают лекции о демократии, демократических и европейских ценностях с помощью лжи и дезинформации. Европарламент призвал "отменить" Грузию и изолировать "Грузинскую мечту">>Литовский депутат от Европейской народной партии (ЕНП) Раса Юкнявичене отличается резкой критикой в адрес нынешних властей страны. В "Грузинской мечте" ее называют лоббистом бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которая также входит в ЕНП. "Они читают лекции о дезинформации, а на самом деле в трех предложениях все три содержат ложь относительно Грузии", – заявила Бочоришвили. Глава МИД уверена, что это заслуживает внимания, поскольку существуют определенные планы или желания в отношении Грузии, а также ведется поиск инструментов для их реализации. Бочоришвили напомнила, что подобные попытки уже предпринимались в 2022 году, когда Грузия ожидала предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС, а также в 2024 году, когда Совет Европейского союза рассматривал вопрос о Грузии. "И сейчас они как будто находятся в поиске эффективных способов, чтобы повлиять на выборы и политические процессы в Грузии. Они пока только формируют свое мнение о том, нужны ли выборы в Грузии", – отметила Бочоришвили. Европарламент и ГрузияПоследнюю резолюцию Европарламент принял 18 июня этого года, в которой выразил серьезную обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии и потребовал немедленного и безусловного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и стран-членов и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты".Это было седьмая по счету критическая резолюция, принятая Европарламентом по Грузии при нынешней власти. А до этого резолюцию – "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы, Европарламент принял 13 февраля 2025 года.Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента потребовали введения санкций в отношении лидеров правящей команды, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе.В "Грузинской мечте" подобные резолюции называют несерьезными и несправедливыми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мид грузии, мака бочоришвили, европарламент, грузия - евросоюз