https://sputnik-georgia.ru/20250711/poezd-baku-tbilisi-i-drugie-temy-o-chem-govorila-glava-minekonomiki-gruzii-v-azerbaydzhane-294126087.html

Поезд Баку-Тбилиси и другие темы: о чем говорила глава Минэкономики Грузии в Азербайджане

Поезд Баку-Тбилиси и другие темы: о чем говорила глава Минэкономики Грузии в Азербайджане

Sputnik Грузия

Грузия придает большое значение увеличению темпов развития сотрудничества, в том числе в сфере транспорта 11.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-11T21:51+0400

2025-07-11T21:51+0400

2025-07-11T21:51+0400

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мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Важность запуска железнодорожного пассажирского сообщения между Грузией и Азербайджаном стала главной темой встречи министра экономики Грузии Мариам Квривишвили и министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. В феврале 2025 года в Минэкономики Грузии сообщили, что открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном запланировано на 1 мая, однако позже эта дата была перенесена из-за ограничений, введенных Азербайджаном на пересечение сухопутной границы. По ее словам, Грузия придает большое значение увеличению темпов развития сотрудничества, в том числе в сфере транспорта, которая является очень важным направлением экономических отношений двух стран. "Стратегическое расположение между Черным и Каспийским морями делает наши страны важными игроками в текущем развитии транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию", – заявила Квривишвили. О чем говорили глава Минэкономики Грузии и президент Азербайджана? >>Министры двух стран также обсудили текущие и будущие вопросы в рамках экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, которые особенно важны для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере транспорта в двустороннем и многостороннем форматах. Главы ведомств особо отметили важность "Среднего коридора", его растущую роль и развитие, в котором активно участвуют обе страны. Речь также шла о TRACECA, Черноморско-Каспийском маршруте и других региональных инициативах, которые способствуют укреплению взаимосвязанности, торговых отношений и экономического сотрудничества во всем регионе. По ее словам, в Грузии реализуется несколько проектов регионального значения, в том числе проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который находится на завершающей стадии, а также глубоководный порт Анаклия, завершение первой фазы строительства которого запланировано на 2028-29 годы, и новый Тбилисский международный аэропорт, который должен значительно способствовать превращению Грузии в транзитно-логистический хаб. На встрече также была подчеркнута текущая реализация проекта Кутаисского технологического хаба, что придаст Грузии функцию регионального центра притяжения с точки зрения технологического развития. Министры обсудили углубление сотрудничества между двумя странами в этом направлении, что подразумевает реализацию совместных инициатив и представление инновационной экосистемы региона на глобальной арене. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, азербайджан