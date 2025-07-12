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Грузия и Армения запланировали совместные культурные мероприятия до 2027 года

Грузия и Армения запланировали совместные культурные мероприятия до 2027 года

Sputnik Грузия

Министры двух стран также обсудили Дни армянской культуры, которые должны пройти в Грузии в 2026 году 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T16:58+0400

2025-07-12T16:58+0400

2025-07-12T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Программу сотрудничества в сфере культуры на 2025-2027 годы подписали министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе и министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян в Ереване, сообщает пресс-служба Минкультуры Грузии. Было отмечено, что в июне текущего года в Республике Армения успешно прошли Дни грузинской культуры во время визита делегации Министерства культуры. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Грузия и Армения запустили первый туристический поезд>>Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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