https://sputnik-georgia.ru/20250712/stantsiya-metro-varketili-ryadom-s-krupnym-spalnym-rayonom-tbilisi-zakrylas-na-45-dney-294129922.html

Станция метро "Варкетили" рядом с крупным спальным районом Тбилиси закрылась на 45 дней

Станция метро "Варкетили" рядом с крупным спальным районом Тбилиси закрылась на 45 дней

Sputnik Грузия

На время закрытия станции мэрия запустила дополнительный автобус 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Станцию метро "Варкетили" рядом с одним из крупных спальных районов Тбилиси закрыли на 45 дней с 12 июля на ремонт. Вопрос ремонта станции метро "Варкетили" остро стоит с 2018 года, когда в результате обрушения потолка пострадали 14 человек. С тех пор на станции не было потолочных перекрытий и периодически, во время дождя, происходили протечки. На время закрытия станции мэрия запустила дополнительный автобус №174, который будет курсировать по кольцевому маршруту от верхнего выхода станции метро "Самгори" до прилегающей к станции метро "Варкетили" территории и в обратном направлении. Мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном из случаев желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамосни" пришлось расторгнуть. Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года из-за сложности работ. На время ремонта станции метро в Тбилиси назначат дополнительные автобусы>>Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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