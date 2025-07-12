https://sputnik-georgia.ru/20250712/stantsiya-metro-varketili-ryadom-s-krupnym-spalnym-rayonom-tbilisi-zakrylas-na-45-dney-294129922.html
Станция метро "Варкетили" рядом с крупным спальным районом Тбилиси закрылась на 45 дней
Станция метро "Варкетили" рядом с крупным спальным районом Тбилиси закрылась на 45 дней
Sputnik Грузия
На время закрытия станции мэрия запустила дополнительный автобус 12.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-12T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Станцию метро "Варкетили" рядом с одним из крупных спальных районов Тбилиси закрыли на 45 дней с 12 июля на ремонт. Вопрос ремонта станции метро "Варкетили" остро стоит с 2018 года, когда в результате обрушения потолка пострадали 14 человек. С тех пор на станции не было потолочных перекрытий и периодически, во время дождя, происходили протечки. На время закрытия станции мэрия запустила дополнительный автобус №174, который будет курсировать по кольцевому маршруту от верхнего выхода станции метро "Самгори" до прилегающей к станции метро "Варкетили" территории и в обратном направлении. Мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном из случаев желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамосни" пришлось расторгнуть. Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года из-за сложности работ. На время ремонта станции метро в Тбилиси назначат дополнительные автобусы>>Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Станция метро "Варкетили" рядом с крупным спальным районом Тбилиси закрылась на 45 дней
На время закрытия станции мэрия запустила дополнительный автобус
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Станцию метро "Варкетили" рядом с одним из крупных спальных районов Тбилиси закрыли на 45 дней с 12 июля на ремонт.
Вопрос ремонта станции метро "Варкетили" остро стоит с 2018 года, когда в результате обрушения потолка пострадали 14 человек. С тех пор на станции не было потолочных перекрытий и периодически, во время дождя, происходили протечки.
Ремонт осуществит компания Bada Construction. Планируется полная реабилитация интерьера станции: демонтаж асбестоцементного потолка, исследование и замена несущих конструкций, укладка гранитного пола, отделка стен мрамором, установка подвесного потолка и новой системы освещения.
На время закрытия станции мэрия запустила дополнительный автобус №174, который будет курсировать по кольцевому маршруту от верхнего выхода станции метро "Самгори" до прилегающей к станции метро "Варкетили" территории и в обратном направлении.
Мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ.
В одном из случаев желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамосни" пришлось расторгнуть.
Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года из-за сложности работ.
Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.