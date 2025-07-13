https://sputnik-georgia.ru/20250713/gruziya-i-kitay-namereny-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-i-turizma-294131379.html

Грузия и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере образования и туризма

Грузия и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере образования и туризма

Sputnik Грузия

На встрече была подчеркнута важность отношений, сложившихся в результате стратегического партнерства между странами 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T19:48+0400

2025-07-13T19:48+0400

2025-07-13T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Потенциал углубления отношений между Грузией и Китаем стал главной темой встречи главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и специального представителя правительства Китая по европейским делам Лу Шае в рамках форума в Хорватии 11-12 июля.На встрече была подчеркнута важность отношений, сложившихся в результате стратегического партнерства между Грузией и Китаем, сообщает МИД Грузии.Был также подчеркнут транзитный потенциал Грузии и сотрудничество со странами региона в этом направлении. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран–торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами – около 1,9 миллиарда долларов, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле. Культура объединяет: Грузия и Китай за глобальный диалог цивилизаций>>С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, мака бочоришвили, туризм, туризм в грузии, образование