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До трех десятков иностранцев выдворены из Грузии за последние дни
До трех десятков иностранцев выдворены из Грузии за последние дни
Sputnik Грузия
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Граждане 10 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 26 человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Индии, Кыргыстана, Ирана, России, Пакистана, Туркменистана, Турции, Таджикистана, Бангладеш и Ирака. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, миграция
грузия, новости, общество, мвд грузии, миграция
До трех десятков иностранцев выдворены из Грузии за последние дни
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Граждане 10 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 26 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.
По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Индии, Кыргыстана, Ирана, России, Пакистана, Туркменистана, Турции, Таджикистана, Бангладеш и Ирака.
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.
Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их подданства или в государство, в котором у них есть законное право на проживание;
в государство, из которого они въехали в Грузию;
в любое государство, с которым у Грузии заключен договор о реадмиссии (процедура возврата нелегальных мигрантов – ред.) или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.