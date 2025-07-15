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Верховный представитель ЕС пытается запугать грузинских судей – Папуашвили
Верховный представитель ЕС пытается запугать грузинских судей – Папуашвили
Sputnik Грузия
Послы разных стран продолжают присутствовать на судебных слушаниях лидеров оппозиции и оппозиционных активистов, чтобы создать запугивающую обстановку для... 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вместо того чтобы от имени Евросоюза извиниться перед грузинской системой правосудия за предыдущие нападки, верховный представитель ЕС Кая Каллас клевещет на грузинских судей и угрожает им наказанием, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС во вторник, 15 июля, сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, Брюссель фиксирует "серьезный откат" от демократии в стране. Кроме того, уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей. По словам спикера парламента, послы разных стран продолжают присутствовать на судебных слушаниях лидеров оппозиции и оппозиционных активистов, чтобы создать запугивающую обстановку для судей. "Чтобы потом подобные угрозы звучали из Европейского союза, который, будучи миротворческим проектом, был создан и сегодня используется как инструмент для нападения на грузинский народ, на систему правосудия", – добавил Папуашвили. По его словам, власти Грузии уже слышали подобные нападки после судебных процессов над экс-президентом Михаилом Саакашвили, оппозиционными политиками Никой Мелия и Никой Гварамия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не раз заявлял, что вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом. В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей. При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции. Грузия не допустит угрозы безвизовому режиму с ЕС – депутат >>С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, грузия, политика, шалва папуашвили, брюссель, страсбург, грузия - евросоюз
в мире, новости, грузия, политика, шалва папуашвили, брюссель, страсбург, грузия - евросоюз
Верховный представитель ЕС пытается запугать грузинских судей – Папуашвили
Послы разных стран продолжают присутствовать на судебных слушаниях лидеров оппозиции и оппозиционных активистов, чтобы создать запугивающую обстановку для судей, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вместо того чтобы от имени Евросоюза извиниться перед грузинской системой правосудия за предыдущие нападки, верховный представитель ЕС Кая Каллас клевещет на грузинских судей и угрожает им наказанием, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС во вторник, 15 июля, сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, Брюссель фиксирует "серьезный откат" от демократии в стране. Кроме того, уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей.
"Вместо того чтобы от имени Евросоюза извиниться перед грузинской системой правосудия за предыдущие нападки, которые оказались полной дезинформацией и клеветой, Каллас сегодня клевещет на грузинских судей и угрожает им различными карательными мерами. Это не имеет ничего общего с европейскими ценностями", – заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, послы разных стран продолжают присутствовать на судебных слушаниях лидеров оппозиции и оппозиционных активистов, чтобы создать запугивающую обстановку для судей.
"Чтобы потом подобные угрозы звучали из Европейского союза, который, будучи миротворческим проектом, был создан и сегодня используется как инструмент для нападения на грузинский народ, на систему правосудия", – добавил Папуашвили.
По его словам, власти Грузии уже слышали подобные нападки после судебных процессов над экс-президентом Михаилом Саакашвили, оппозиционными политиками Никой Мелия и Никой Гварамия.
"Если сегодня это Каллас, то в прошлом другие чиновники угрожали грузинскому народу, грузинскому государству и грузинским судьям. Каждый раз дело доходило до Страсбурга и оказывалось, что Евросоюз был неправ, а грузинский судья прав", – заявил Папуашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не раз заявлял, что вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом.
В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей.
При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
* Экстремистская организация, запрещенная в России