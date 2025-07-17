https://sputnik-georgia.ru/20250717/sluzhba-dokhodov-gruzii-oprovergla-informatsiyu-o-zaderzhke-armyanskikh-gruzovikov-na-granitse-294188170.html
Служба доходов Грузии опровергла информацию о задержке армянских грузовиков на границе
Служба доходов Грузии опровергла информацию о задержке армянских грузовиков на границе
Sputnik Грузия
Министр экономики Армении Геворк Папоян в начале недели сообщил, что 15 июля в Армению въехали 44 автоцистерны со сжиженным газом, и проблема была решена 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T18:51+0400
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2025-07-17T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии опровергла информацию, распространенную рядом местных СМИ и представителей оппозиционных партий о том, что на границе якобы блокируются армянские грузы, включая газопродукты, говорится в распространенном ведомством заявлении. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в социальной сети, что "блокирование армянских грузов нарушает дух многовековой дружбы между странами и призвала прекратить действия, которые подрывают экономическую стабильность в регионе. Сюжеты аналогичного содержания прошли в эфире оппозиционных телеканалов. По данным ведомства, распространение подобной информации направлено на введение общества в заблуждение, дискредитацию службы и попытку перенести вопрос в политическую плоскость. Кроме того, как отметили в Службе, таможенники на всех ТПП по всей территории Грузии находятся в полной готовности к оперативному досмотру как физических лиц, так и легковых и пассажирских транспортных средств. По данным за прошлый год, через таможенный пункт "Казбеги" ("Верхний Ларс") в обоих направлениях было оформлено 364,7 тысячи грузовых автомобилей. Таможенные процедуры находятся под строгим контролем Службы доходов Министерства финансов, и этот контроль продолжат в будущем, отметили в ведомстве.В ведомстве призвали всех воздержаться от распространения непроверенной и ложной информации. Грузия поэтапно пропустит фуры с армянским бренди в Россию >>Как ранее сообщил министр экономики Армении Геворк Папоян, 15 июля в Армению въехали 44 автоцистерны со сжиженным газом и проблема была решена. Ранее армянская сторона сообщала, что около 100 грузовых машин, направлявшихся из России, были задержаны в Грузии. По данным Sputnik Армения, транспорт без объяснения причин отправили на таможенный терминал GEZi, несмотря на риски, связанные с длительным простоем, включая вероятность взрыва из-за перепадов температур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, армения, сжиженный газ, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, армения, сжиженный газ, служба доходов министерства финансов грузии
Служба доходов Грузии опровергла информацию о задержке армянских грузовиков на границе
Министр экономики Армении Геворк Папоян в начале недели сообщил, что 15 июля в Армению въехали 44 автоцистерны со сжиженным газом, и проблема была решена
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии опровергла информацию, распространенную рядом местных СМИ и представителей оппозиционных партий о том, что на границе якобы блокируются армянские грузы, включая газопродукты, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в социальной сети, что "блокирование армянских грузов нарушает дух многовековой дружбы между странами и призвала прекратить действия, которые подрывают экономическую стабильность в регионе. Сюжеты аналогичного содержания прошли в эфире оппозиционных телеканалов.
"Служба доходов Минфина подчеркивает, что распространенные СМИ фото- и видеоматериалы (автомобили, груженные нефтепродуктами) не отражают реальной ситуации на таможенных пунктах пропуска, в том числе на таможенном пункте "Казбеги", где в течение короткого времени наблюдалась небольшая задержка в движении грузовых автомобилей, которая была полностью устранена", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, распространение подобной информации направлено на введение общества в заблуждение, дискредитацию службы и попытку перенести вопрос в политическую плоскость.
Кроме того, как отметили в Службе, таможенники на всех ТПП по всей территории Грузии находятся в полной готовности к оперативному досмотру как физических лиц, так и легковых и пассажирских транспортных средств.
По данным за прошлый год, через таможенный пункт "Казбеги" ("Верхний Ларс") в обоих направлениях было оформлено 364,7 тысячи грузовых автомобилей.
Таможенные процедуры находятся под строгим контролем Службы доходов Министерства финансов, и этот контроль продолжат в будущем, отметили в ведомстве.
В ведомстве призвали всех воздержаться от распространения непроверенной и ложной информации.
Как ранее сообщил министр экономики Армении Геворк Папоян, 15 июля в Армению въехали 44 автоцистерны со сжиженным газом и проблема была решена.
Ранее армянская сторона сообщала, что около 100 грузовых машин, направлявшихся из России, были задержаны в Грузии.
По данным Sputnik Армения, транспорт без объяснения причин отправили на таможенный терминал GEZi, несмотря на риски, связанные с длительным простоем, включая вероятность взрыва из-за перепадов температур.