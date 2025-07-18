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Нацбанк Грузии не ищет альтернативы системе платежей SWIFT: регулятор ответил критикам
Нацбанк Грузии не ищет альтернативы системе платежей SWIFT: регулятор ответил критикам
Sputnik Грузия
CIPS в основном ориентирована на переводы в китайских юанях, а SWIFT охватывает множество валют, заявили в Нацбанке 18.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CIPS) не является поиском альтернативы системе платежей SWIFT, говорится в заявлении Национального банка Грузии. После того как президент Нацбанка Грузии Натия Турнава обсудила возможности сотрудничества с президентом CIPS Фу Хуаном, оппозиция и ряд НПО высказали предположение, что Грузия на фоне угрозы отключить SWIFT ищет альтернативу. Регулятор отмечает, что, по данным на июнь 2025 года, к сети CIPS подключено более 4 900 финансовых институтов из 189 стран. В том числе 261 – из Европы, 34 – из Северной Америки, 34 – из Южной Америки, 22 банковских учреждения из Австралии/Океании, большинство из которых одновременно пользуются SWIFT и CIPS, а также, возможно, и другими региональными платежными системами. "CIPS в основном ориентирована на переводы в китайских юанях, а SWIFT охватывает множество валют. Соответственно, CIPS мы рассматриваем только как дополнительное средство платежей, механизм региональной диверсификации, а не как замену SWIFT. Следовательно, любое мнение, связанное с заменой SWIFT какой-либо системой, в том числе CIPS, является полной дезинформацией", – говорится в заявлении. Почему Грузия заинтересовалась китайской платежной системой CIPS – ответ главы Нацбанка >>По данным Нацбанка, Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CIPS) важно для страны, поскольку создает новые возможности для банков, участвующих в системе, для повышения эффективности переводов для компаний, занимающихся торговлей между Грузией и Китаем. В тоже время регулятор подчеркивает, что сотрудничество Национального банка Грузии со SWIFT имеет стратегическое значение, и это сотрудничество в последнее время становится все более глубоким. "Национальный банк Грузии контролирует внедрение нового формата SWIFT – ISO 20022 в грузинскую банковскую систему, руководит национальной группой SWIFT в Грузии и активно участвует в пилотных программах новых продуктов и функциональности SWIFT", – говорится в заявлении. По его словам, партнерство со SWIFT неизменно продолжится в будущем. Этот призыв незамедлительно прокомментировал Нацбанк Грузии, который заявил, что грузинский банковский и финансовый сектор соблюдает все санкции и соответствует международным стандартам в части противодействия отмыванию денег, что подтверждается самим Евросоюзом. Следовательно, никаких законных оснований для такого решения просто нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, натия турнава, китай, национальный банк грузии
новости, грузия, экономика, натия турнава, китай, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии не ищет альтернативы системе платежей SWIFT: регулятор ответил критикам
18:24 18.07.2025 (обновлено: 18:30 18.07.2025)
CIPS в основном ориентирована на переводы в китайских юанях, а SWIFT охватывает множество валют, заявили в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CIPS) не является поиском альтернативы системе платежей SWIFT, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
После того как президент Нацбанка Грузии Натия Турнава обсудила возможности сотрудничества с президентом CIPS Фу Хуаном, оппозиция и ряд НПО высказали предположение, что Грузия на фоне угрозы отключить SWIFT ищет альтернативу.
"Что касается спекулятивных заявлений, распространенных в связи с этой темой, о том, что CIPS якобы является альтернативой SWIFT и заменит ее, подчеркиваем, что она не является альтернативой SWIFT", – говорится в заявлении Нацбанка.
Регулятор отмечает, что, по данным на июнь 2025 года, к сети CIPS подключено более 4 900 финансовых институтов из 189 стран. В том числе 261 – из Европы, 34 – из Северной Америки, 34 – из Южной Америки, 22 банковских учреждения из Австралии/Океании, большинство из которых одновременно пользуются SWIFT и CIPS, а также, возможно, и другими региональными платежными системами.
"CIPS в основном ориентирована на переводы в китайских юанях, а SWIFT охватывает множество валют. Соответственно, CIPS мы рассматриваем только как дополнительное средство платежей, механизм региональной диверсификации, а не как замену SWIFT. Следовательно, любое мнение, связанное с заменой SWIFT какой-либо системой, в том числе CIPS, является полной дезинформацией", – говорится в заявлении.
По данным Нацбанка, Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CIPS) важно для страны, поскольку создает новые возможности для банков, участвующих в системе, для повышения эффективности переводов для компаний, занимающихся торговлей между Грузией и Китаем.
"Это будет дополнительный канал для того, чтобы взаимные переводы грузинских и китайских банков в юанях стали более прозрачными, прямыми и экономически эффективными, а сам процесс платежей – еще более устойчивым и надежным", – говорится в заявлении
В тоже время регулятор подчеркивает, что сотрудничество Национального банка Грузии со SWIFT имеет стратегическое значение, и это сотрудничество в последнее время становится все более глубоким.
"Национальный банк Грузии контролирует внедрение нового формата SWIFT – ISO 20022 в грузинскую банковскую систему, руководит национальной группой SWIFT в Грузии и активно участвует в пилотных программах новых продуктов и функциональности SWIFT", – говорится в заявлении.
По его словам, партнерство со SWIFT неизменно продолжится в будущем.
Отключить Грузию от международной платежной системы SWIFT, чтобы перекрыть "финансовые потоки и источники дохода" правящей "Грузинской мечте", призвал на прошлой неделе Европарламент.
Этот призыв незамедлительно прокомментировал Нацбанк Грузии, который заявил, что грузинский банковский и финансовый сектор соблюдает все санкции и соответствует международным стандартам в части противодействия отмыванию денег, что подтверждается самим Евросоюзом. Следовательно, никаких законных оснований для такого решения просто нет.