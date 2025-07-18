https://sputnik-georgia.ru/20250718/premer-gruzii-zayavil-o-nespravedlivom-otnoshenii-ssha-294200684.html

Премьер Грузии заявил о несправедливом отношении США

Премьер Грузии заявил о несправедливом отношении США

Sputnik Грузия

Отношение действующей администрации к Грузии кардинально изменилось, и приостановлено то несправедливое отношение, которое исходило от предыдущей... 18.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-18T16:26+0400

2025-07-18T16:26+0400

2025-07-18T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа не исправила ошибки, допущенные администрацией прошлого президента Джо Байдена в отношении Грузии, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. При администрации Байдена было приостановлено со стороны США стратегическое партнерство с Грузией и введены санкции, в том числе против почетного председателя партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. По его словам, отношение действующей администрации к Грузии кардинально изменилось, и приостановлено то несправедливое отношение, которое исходило от предыдущей администрации. Премьер-министр Грузии повторил желание правительства восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки с чистого листа и отметил, что последние послы США в Грузии сделали все для ухудшения отношений. При этом премьер Грузии отметил, что Робин Данниган – не ушедший в отставку, а отправленный в отставку посол. Когда отправленный в отставку посол говорит слухами, это несерьезно. Информация о досрочной приостановке полномочий и добровольного решения Данниган покинуть дипломатическую службу стала известна 5 июня. По словам дипломата, уход с должности – ее личное решение, и требования о ее отзыве не поступало. Уже в июле Данниган завершила свою миссию, которая длилась с октября 2023 года. Работать в Грузии Данниган пришлось после посла Келли Дегнан (2020-2023), которая стала предметом особой критики не только со стороны правящей силы "Грузинская мечта", но и местной оппозиции. В начале своей деятельности, в пору первого президенства Дональда Трампа, грузинская оппозиция обвиняла Дегнан в пособничестве "режиму" Иванишвили. Со сменой власти в Белом доме изменилась и риторика посла, которая уже открыто критиковала власти Грузии. Посол США досрочно завершила свою миссию в Грузии >>Как следствие, правящая партия обвинила ее в том, что после начала конфликта на Украине она встречалась с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и требовала от него открытия второго фронта против России. Эту информацию позже подтвердил сам Иванишвили. Также предшественницу Данниган обвиняли в давлении на местных судей и "вредительстве" грузино-американским отношениям. Получив от предшественницы тяжелое наследие, Данниган не смогла наладить отношения с членами правительства, не раз становясь объектом разного рода критики и скандалов. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тех, кто является пособникам "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, джо байден, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, сша