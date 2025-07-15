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Посол США досрочно завершила свою миссию в Грузии

Посол США досрочно завершила свою миссию в Грузии

Sputnik Грузия

Робин Данниган ушла тихо и спокойно, до конца заверяя всех, что это была ее собственная инициатива, но мало кто поверил 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T15:58+0400

2025-07-15T15:58+0400

2025-07-15T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Посол США Робин Данниган завершила свою миссию в Грузии на фоне приостановки стратегического партнерства между странами и пока тщетных попыток властей "Грузинской Мечты" добиться перезагрузки отношений с Вашингтоном. Информация о досрочной приостановке полномочий и добровольного решения Данниган покинуть дипломатическую службу стала известна 5 июня. По словам дипломата, уход с должности – ее личное решение, и требования о ее отзыве не поступало. Уже бывший посол не забыла перед уходом раскритиковать и правящую партию Грузии, напомнив всем о своем негативном отношении к политике правительства "Грузинской Мечты".Данниган и Грузия Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил ее на эту позицию в конце июля 2023 года, а уже в октябре 2023 года она прибыла в Тбилиси. Работать в Грузии Данниган пришлось после посла Келли Дегнан (2020-2023), которая стала предметом особой критики не только со стороны правящей силы "Грузинская мечта", но и местной оппозиции. В начале своей деятельности, в пору президенства Дональда Трампа, грузинская оппозиция обвиняла Дегнан в пособничестве "режиму" Иванишвили. Со сменой власти в Белом Доме изменилась и риторика посла, которая уже открыто критиковала власти Грузии.Следовательно, правящая партия обвинила ее в том, что после начала конфликта на Украине она встречалась с основателем "Грузинской Мечты" Бидзиной Иванишвили и требовала от него открытия, т. е. второго фронта против России. Эту информацию позже подтвердил сам Иванишвили. Также предшественницу Данниган обвиняли в давлении на местных судей и "вредительстве" грузино-американским отношениям. Получив от предшественницы тяжелое наследие, Данниган не смогла наладить отношения с членами правительства, ни раз становясь объектом разного рода критики и скандалов. Американского дипломата обвинили в подрыве связей между Грузией и США перед уходом с поста>>Особенно обострились отношения в 2024 году на фоне принятия закона "об иноагентах". Посольство США тогда выразило "глубокую обеспокоенность" по поводу решений, принятых властями Грузии в последние недели, которые "отдалили страну от евроатлантического будущего". Также Данниган открыто заявляла о распространении представителями правящей партии антиамериканской дезинформации, касательно "глобальной партии войны", заявив, что такие ложные сказы являются "душераздирающими и печальными". Уже к концу 2024 года отношения Грузии и США опустились до низшей точки. В ноябре США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, которое действовало с 2009 года, а в декабре ввели финансовые санкции против Иванишвили. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа риторика посольства в Тбилиси стала менее агрессивной, но посол продолжала открытую вербальную критику властей.Перед уходом Данниган заявила, что руководство "Грузинской Мечты" направило неофициальное тайное письмо администрации Трампа, которое носило "угрожающий, оскорбительный и несерьезный характер" и было "крайне плохо воспринято в Вашингтоне". Грузия ожидает ясности от США по двусторонним отношениям – глава МИД>>Подытоживая, Данниган рассказала, что хотела лично встретиться с Бидзиной Иванишвили, поскольку у неё был ответ от госсекретаря Марко Рубио на инициативу правящей партии Грузии перезагрузить отношения, однако Иванишвили отказался от встречи и переадресовал ее к премьему Ираклию Кобахидзе.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации прошлого президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению бывшей администрации, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа власти Грузии ни раз заявляли о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. На данный момент положительного ответа от США власти страны пока не получили.Между тем в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, который предусматривает, помимо всего прочего, санкции против представителей грузинской политической элиты. Однако в отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность власти "Грузинской Мечты", но все еще воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, украина, китай, бидзина иванишвили, "сила народа", келли дегнан, дональд трамп