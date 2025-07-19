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Депутат парламента Грузии будет защищать честь отца в суде
Депутат парламента Грузии будет защищать честь отца в суде
Sputnik Грузия
Согласно новым правилам, теперь журналистка Нанука Жоржолиани в суде сама должна доказать, что опубликованный ею список является правдой 19.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-19T19:08+0400
2025-07-19T19:08+0400
2025-07-19T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Семья вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани подала иск о клевете против тележурналистки Нануки Жоржолиани. Жоржолиани на своей странице в социальной сети опубликовала список из 20 человек под названием: "Люди, расстрелянные отцом Цулукиани". Автандил Цулукиани был судьей по уголовным делам до 2000 года. По ее словам, в иске представлены документы о том, что 15 человек из списка живы и сегодня, один человек умер после смерти Цулукиани-отца, а другие – уже после отмены смертной казни. Согласно новым правилам, теперь журналистка Нанука Жоржолиани в суде сама должна доказать, что опубликованный ею список является правдой. Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений>>>Смертная казнь в Грузии была отменена в 1997 году. А в 2007-м в Конституции Грузии появилась поправка, что смертная казнь в стране запрещена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нанука жоржолиани, тея цулукиани, грузия, новости
нанука жоржолиани, тея цулукиани, грузия, новости
Депутат парламента Грузии будет защищать честь отца в суде
Согласно новым правилам, теперь журналистка Нанука Жоржолиани в суде сама должна доказать, что опубликованный ею список является правдой
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Семья вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани подала иск о клевете против тележурналистки Нануки Жоржолиани.
Жоржолиани на своей странице в социальной сети опубликовала список из 20 человек под названием: "Люди, расстрелянные отцом Цулукиани". Автандил Цулукиани был судьей по уголовным делам до 2000 года.
"Итак, сегодня я, моя 82-летняя мать, мой брат и мой племянник подали иск о клевете", – сообщила Цулукиани.
По ее словам, в иске представлены документы о том, что 15 человек из списка живы и сегодня, один человек умер после смерти Цулукиани-отца, а другие – уже после отмены смертной казни.
Согласно новым правилам, теперь журналистка Нанука Жоржолиани в суде сама должна доказать, что опубликованный ею список является правдой.
Смертная казнь в Грузии была отменена в 1997 году. А в 2007-м в Конституции Грузии появилась поправка, что смертная казнь в стране запрещена.