https://sputnik-georgia.ru/20250719/deputat-parlamenta-gruzii-budet-zaschischat-chest-ottsa-v-sude-294210387.html

Депутат парламента Грузии будет защищать честь отца в суде

Депутат парламента Грузии будет защищать честь отца в суде

Sputnik Грузия

Согласно новым правилам, теперь журналистка Нанука Жоржолиани в суде сама должна доказать, что опубликованный ею список является правдой 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T19:08+0400

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2025-07-19T19:08+0400

нанука жоржолиани

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Семья вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани подала иск о клевете против тележурналистки Нануки Жоржолиани. Жоржолиани на своей странице в социальной сети опубликовала список из 20 человек под названием: "Люди, расстрелянные отцом Цулукиани". Автандил Цулукиани был судьей по уголовным делам до 2000 года. По ее словам, в иске представлены документы о том, что 15 человек из списка живы и сегодня, один человек умер после смерти Цулукиани-отца, а другие – уже после отмены смертной казни. Согласно новым правилам, теперь журналистка Нанука Жоржолиани в суде сама должна доказать, что опубликованный ею список является правдой. Грузия меняет закон "О свободе слова": подробности изменений>>>Смертная казнь в Грузии была отменена в 1997 году. А в 2007-м в Конституции Грузии появилась поправка, что смертная казнь в стране запрещена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нанука жоржолиани, тея цулукиани, грузия, новости