https://sputnik-georgia.ru/20250719/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-19-iyulya--prognoz-po-gorodam-294208037.html

Какая погода будет в Грузии 19 июля – прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 19 июля – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Больше всего воздух прогреется в Рустави – там столбик термометра достигнет +37 градусов 19.07.2025, Sputnik Грузия

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погода

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прогноз погоды

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Погода в субботу, 19 июля в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако местами возможны дожди.Прогноз погоды по городам:Национальное агентство окружающей среды предупреждает о повышении температуры воздуха до 40 градусов в период с 21 по 23 июля. По данным синоптиков, в эти дни в долине воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию, а в горах температура будет достигать 34-36 градусов.Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Тут советы специалистов, как вести себя в жару.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, рустави, тбилиси, зугдиди, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды