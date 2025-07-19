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Какая погода будет в Грузии 19 июля – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 19 июля – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Больше всего воздух прогреется в Рустави – там столбик термометра достигнет +37 градусов 19.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Погода в субботу, 19 июля в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако местами возможны дожди.Прогноз погоды по городам:Национальное агентство окружающей среды предупреждает о повышении температуры воздуха до 40 градусов в период с 21 по 23 июля. По данным синоптиков, в эти дни в долине воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию, а в горах температура будет достигать 34-36 градусов.Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Тут советы специалистов, как вести себя в жару.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, рустави, тбилиси, зугдиди, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
погода, рустави, тбилиси, зугдиди, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды

Какая погода будет в Грузии 19 июля – прогноз по городам

10:52 19.07.2025 (обновлено: 10:53 19.07.2025)
© photo: Sputnik / StringerМестиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура
Местиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего воздух прогреется в Рустави – там столбик термометра достигнет +37 градусов
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Погода в субботу, 19 июля в Грузии, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная, однако местами возможны дожди.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +31, преимущественно облачно
Местия +25, дождь
Поти +29, преимущественно облачно
Батуми +28, преимущественно облачно
Озургети +29, преимущественно облачно
Кутаиси +33, преимущественно солнечно
Амбролаури +33, преимущественно солнечно
Ахалцихе +31, дождь
Боржоми +31, дождь
Бакуриани +25, преимущественно солнечно
Гори +35, солнечно
Степанцминда +23, дождь
Гудаури +19, дождь
Телави +33, преимущественно солнечно
Рустави +37, преимущественно солнечно
Тбилиси +35, преимущественно солнечно
Национальное агентство окружающей среды предупреждает о повышении температуры воздуха до 40 градусов в период с 21 по 23 июля. По данным синоптиков, в эти дни в долине воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию, а в горах температура будет достигать 34-36 градусов.
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Тут советы специалистов, как вести себя в жару.
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