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Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента
Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента
Sputnik Грузия
Только визалиберализацией шантаж не работает, заявил грузинский политик 19.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Попыткой шантажа и помощи оппозиции в преддверии акции протеста, запланированной на 19 июля, назвал новое заявление Европарламента один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. На странице Европарламента в соцсети появилось заявление о том, что "Грузия не сможет вступить в Европейский союз, пока ее правительство не изменит свой авторитарный курс". Европарламент "поддерживает грузинский народ", не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что вступление Грузии в ЕС фактически приостановлено до проведения "справедливых выборов". Ранее Еврокомиссия обратилась в МИД Грузии и предупредила, что если Грузия не выполнит ряд требований, которые касаются в основном законодательства, безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен. Идею, что заявление Европарламента связано с акцией протеста, поддерживает и другой член "Грузинской мечты", Рати Ионатамишвили. Часть оппозиционных партий и гражданского общества в субботу планируют устроить акцию, на которой прямо заявят о бойкоте предстоящих выборов в органы местной власти и повторят требование о назначении досрочных парламентских выборов.Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии>>> Об отказе участвовать в выборах уже сообщили партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем, пока одни партии бойкотируют процесс, другие готовятся к активной борьбе. Так, партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" уже подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общих кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, европарламент, георгий гахария, еврокомиссия
Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента
18:01 19.07.2025 (обновлено: 18:38 19.07.2025)
Только визалиберализацией шантаж не работает, заявил грузинский политик
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Попыткой шантажа и помощи оппозиции в преддверии акции протеста, запланированной на 19 июля, назвал новое заявление Европарламента один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
На странице Европарламента в соцсети появилось заявление о том, что "Грузия не сможет вступить в Европейский союз, пока ее правительство не изменит свой авторитарный курс". Европарламент "поддерживает грузинский народ", не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что вступление Грузии в ЕС фактически приостановлено до проведения "справедливых выборов".
"Только визалиберализацией шантаж, как видно, не работает. Нужны дополнительные меры против грузинского народа, который никогда не отказывался от себя – всем придется с этим смириться! Сегодня у радикалов анонсирована акция, которая, несмотря на двухнедельную подготовку, фактически провалилась, и нужно было что-то для ее "поддержки". Какое удивительное совпадение, это заявление", – заявил Мдинарадзе.
Ранее Еврокомиссия обратилась в МИД Грузии и предупредила, что если Грузия не выполнит ряд требований, которые касаются в основном законодательства, безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен.
Идею, что заявление Европарламента связано с акцией протеста, поддерживает и другой член "Грузинской мечты", Рати Ионатамишвили.
"Сегодня ведь акция радикалов, и чтобы вдохнуть жизнь в эту провальную акцию, хотят в выходной день вывести на работу агентуру", – пишет Ионатамишвили.
Часть оппозиционных партий и гражданского общества в субботу планируют устроить акцию, на которой прямо заявят о бойкоте предстоящих выборов в органы местной власти и повторят требование о назначении досрочных парламентских выборов.
Об отказе участвовать в выборах уже сообщили партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Между тем, пока одни партии бойкотируют процесс, другие готовятся к активной борьбе. Так, партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" уже подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общих кандидатов.