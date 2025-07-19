https://sputnik-georgia.ru/20250719/ocherednaya-popytka-shantazha-v-gruzii-otsenili-novoe-zayavlenie-evroparlamenta-294211766.html

Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента

Очередная попытка шантажа: в Грузии оценили новое заявление Европарламента

Sputnik Грузия

Только визалиберализацией шантаж не работает, заявил грузинский политик 19.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-19T18:01+0400

2025-07-19T18:01+0400

2025-07-19T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Попыткой шантажа и помощи оппозиции в преддверии акции протеста, запланированной на 19 июля, назвал новое заявление Европарламента один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. На странице Европарламента в соцсети появилось заявление о том, что "Грузия не сможет вступить в Европейский союз, пока ее правительство не изменит свой авторитарный курс". Европарламент "поддерживает грузинский народ", не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что вступление Грузии в ЕС фактически приостановлено до проведения "справедливых выборов". Ранее Еврокомиссия обратилась в МИД Грузии и предупредила, что если Грузия не выполнит ряд требований, которые касаются в основном законодательства, безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен. Идею, что заявление Европарламента связано с акцией протеста, поддерживает и другой член "Грузинской мечты", Рати Ионатамишвили. Часть оппозиционных партий и гражданского общества в субботу планируют устроить акцию, на которой прямо заявят о бойкоте предстоящих выборов в органы местной власти и повторят требование о назначении досрочных парламентских выборов.Передумали? Оппозиционные партии подают заявки в ЦИК перед выборами в Грузии>>> Об отказе участвовать в выборах уже сообщили партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем, пока одни партии бойкотируют процесс, другие готовятся к активной борьбе. Так, партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия" уже подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общих кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, европарламент, георгий гахария, еврокомиссия