https://sputnik-georgia.ru/20250720/sbornaya-gruzii-po-regbi-s-krupnym-schetom-ustupila-yuar-v-test-matche-294215612.html

Сборная Грузии по регби с крупным счетом уступила ЮАР в тест-матче

Сборная Грузии по регби с крупным счетом уступила ЮАР в тест-матче

Sputnik Грузия

Грузинские регбисты проиграли все три летних тест-матча 20.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном летнем тест-матче уступила действующему чемпиону мира сборной ЮАР – 10:55. В предыдущем тест-матче Грузия проиграла франшизе "Читас" – 20:24, а сборная ЮАР прошлась по Италии – 45:0. "Борджгалоснеби" открыли счет уже на третьей минуте благодаря точной попытке Каркадзе и удачной реализации Маткава – 7:0. Хозяева быстро сократили отставание, а затем сравняли счет. К концу тайма южноафриканцам удалось забить еще три попытки – 22:10. Во втором тайме преимущество хозяев поля еще больше увеличилось. Грузинские регбисты в основном играли в обороне и мало чего добились в атаке. В итоге матч завершился крупной победой действующего чемпиона мира. Грузинские регбисты с крупным счетом уступили Ирландии в тест-матче в Тбилиси >>Союз регби Грузии еще 22 июня перед началом летних тест-матчей объявил, что в предстоящих играх из-за травм в составе грузинской сборной не сыграют девять игроков и придется экспериментировать с составом: Серги Абрамишвили, Георгий Мамаишвили, Бека Горгадзе, Лука Джапаридзе, Георгий Швелидзе, Давид Лагвилава, Гела Апрасидзе, Лаша Джаяни и Бека Швангирадзе. Таким образом, сборная Грузии проиграла все три летних тест-матча. Первый проигрыш был зафиксирован 5 июля в Тбилиси в матче против Ирландии – 5:34.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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