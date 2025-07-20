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Сборная Грузии по регби с крупным счетом уступила ЮАР в тест-матче
Сборная Грузии по регби с крупным счетом уступила ЮАР в тест-матче
Sputnik Грузия
Грузинские регбисты проиграли все три летних тест-матча 20.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном летнем тест-матче уступила действующему чемпиону мира сборной ЮАР – 10:55. В предыдущем тест-матче Грузия проиграла франшизе "Читас" – 20:24, а сборная ЮАР прошлась по Италии – 45:0. "Борджгалоснеби" открыли счет уже на третьей минуте благодаря точной попытке Каркадзе и удачной реализации Маткава – 7:0. Хозяева быстро сократили отставание, а затем сравняли счет. К концу тайма южноафриканцам удалось забить еще три попытки – 22:10. Во втором тайме преимущество хозяев поля еще больше увеличилось. Грузинские регбисты в основном играли в обороне и мало чего добились в атаке. В итоге матч завершился крупной победой действующего чемпиона мира. Грузинские регбисты с крупным счетом уступили Ирландии в тест-матче в Тбилиси &gt;&gt;Союз регби Грузии еще 22 июня перед началом летних тест-матчей объявил, что в предстоящих играх из-за травм в составе грузинской сборной не сыграют девять игроков и придется экспериментировать с составом: Серги Абрамишвили, Георгий Мамаишвили, Бека Горгадзе, Лука Джапаридзе, Георгий Швелидзе, Давид Лагвилава, Гела Апрасидзе, Лаша Джаяни и Бека Швангирадзе. Таким образом, сборная Грузии проиграла все три летних тест-матча. Первый проигрыш был зафиксирован 5 июля в Тбилиси в матче против Ирландии – 5:34.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, юар, лука джапаридзе, георгий швелидзе, гела апрасидзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, юар, лука джапаридзе, георгий швелидзе, гела апрасидзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби

Сборная Грузии по регби с крупным счетом уступила ЮАР в тест-матче

11:10 20.07.2025 (обновлено: 11:36 20.07.2025)
© Sabrina Conforti / World RugbyРегби. Сборная Грузии vs сборная ЮАР
Регби. Сборная Грузии vs сборная ЮАР - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2025
© Sabrina Conforti / World Rugby
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Грузинские регбисты проиграли все три летних тест-матча
ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Сборная Грузии по регби в заключительном летнем тест-матче уступила действующему чемпиону мира сборной ЮАР – 10:55.
В предыдущем тест-матче Грузия проиграла франшизе "Читас" – 20:24, а сборная ЮАР прошлась по Италии – 45:0.
"Борджгалоснеби" открыли счет уже на третьей минуте благодаря точной попытке Каркадзе и удачной реализации Маткава – 7:0. Хозяева быстро сократили отставание, а затем сравняли счет. К концу тайма южноафриканцам удалось забить еще три попытки – 22:10.
Во втором тайме преимущество хозяев поля еще больше увеличилось. Грузинские регбисты в основном играли в обороне и мало чего добились в атаке. В итоге матч завершился крупной победой действующего чемпиона мира.
Грузинские регбисты с крупным счетом уступили Ирландии в тест-матче в Тбилиси >>
Союз регби Грузии еще 22 июня перед началом летних тест-матчей объявил, что в предстоящих играх из-за травм в составе грузинской сборной не сыграют девять игроков и придется экспериментировать с составом: Серги Абрамишвили, Георгий Мамаишвили, Бека Горгадзе, Лука Джапаридзе, Георгий Швелидзе, Давид Лагвилава, Гела Апрасидзе, Лаша Джаяни и Бека Швангирадзе.
Таким образом, сборная Грузии проиграла все три летних тест-матча. Первый проигрыш был зафиксирован 5 июля в Тбилиси в матче против Ирландии – 5:34.
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