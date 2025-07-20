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Землетрясение произошло вблизи грузино-российской границы
Землетрясение произошло вблизи грузино-российской границы
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения, которое произошло в 16:20 по тбилисскому времени, залегал на глубине 1 км 20.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Ингушетии в 26 километрах от грузино-российской границы, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения, которое произошло в 16:20 по тбилисскому времени, залегал на глубине 1 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, ингушетия, землетрясение
происшествия, грузия, новости, ингушетия, землетрясение
Землетрясение произошло вблизи грузино-российской границы
16:50 20.07.2025 (обновлено: 16:55 20.07.2025)
Очаг землетрясения, которое произошло в 16:20 по тбилисскому времени, залегал на глубине 1 км
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Ингушетии в 26 километрах от грузино-российской границы, говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения, которое произошло в 16:20 по тбилисскому времени, залегал на глубине 1 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.