https://sputnik-georgia.ru/20250720/zemletryasenie-proizoshlo-vblizi-gruzino-rossiyskoy-granitsy-294217432.html

Землетрясение произошло вблизи грузино-российской границы

Землетрясение произошло вблизи грузино-российской границы

Sputnik Грузия

Очаг землетрясения, которое произошло в 16:20 по тбилисскому времени, залегал на глубине 1 км 20.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Ингушетии в 26 километрах от грузино-российской границы, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения, которое произошло в 16:20 по тбилисскому времени, залегал на глубине 1 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, ингушетия, землетрясение