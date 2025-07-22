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Центр Тбилиси перекроют из-за концерта Джастина Тимберлейка

Центр Тбилиси перекроют из-за концерта Джастина Тимберлейка

Sputnik Грузия

Концерт Тимберлейка пройдет 23 июля, ворота стадиона откроются в 17:00 22.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Часть территории у стадиона "Динамо Арена" будет перекрыта с 07:00 23 июля до 01:00 24 июля из-за концерта всемирно известного американского певца Джастина Тимберлейка, сообщает мэрия Тбилиси. Концерт Тимберлейка, пройдет 23 июля, ворота стадиона откроются в 17:00. Все были проданы за несколько часов после открытия продаж. По данным мэрии Тбилиси, с утра 23 июля будет закрыт участок проспекта Церетели от станции метро "Церетели" до перекрестка Михаила Цинамдзгвришвили и Георгия Цабадзе, также будут закрыты улицы Дмитрия Кипиани, улицы Маяковского, Цабадзе, Иаманидзе, Курдиани и Метревели. Частично буду перекрыты улица Теврдоре Мгвдели до улицы Абастумани и улицы Поти, Гори, Пипия и Батуми до проспекта Церетели, проспект Агмашенебели, улица Цинамдзгвришвили. Билеты раскуплены – Джастина Тимберлейка ждут в Тбилиси >>Автомобилистам на время ограничений предлагается воспользоваться альтернативными путями, в аналогичном режиме будет ездить общественный транспорт. Для того, чтобы зрители могли попасть домой, метрополитен и автобусы №381, 315, 320, 311, 327, 308, 306, 384 и 386 будут работать до 02:00 24 июля. Джастин Тимберлейк – одна из популярнейших поп-звезд нашего столетия, всю свою карьеру он провел в творческом вихре, начав в Disney Studios, продолжив во всемирно популярной поп-группе NSYNC. Он является автором песен, композитором, продюсером, танцором и актером. В свои 44 года Тимберлейк – обладатель четырех премий "Эмми" и десяти премий "Грэмми". Поп-звезда приедет в Грузию в рамках правительственной программы Starring Georgia. Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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