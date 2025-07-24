https://sputnik-georgia.ru/20250724/rossii-i-gruzii-neobkhodimo-byt-vmeste-v-moskve-obsudili-puti-sblizheniya-dvukh-stran-294268164.html

России и Грузии необходимо быть вместе: в Москве обсудили пути сближения двух стран

России и Грузии необходимо быть вместе: в Москве обсудили пути сближения двух стран

Sputnik Грузия

Представители грузинского и российского обществ приняли участие в научном семинаре, приуроченном к 242-й годовщине заключения Георгиевского трактата 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T15:53+0400

2025-07-24T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Всем врагам единства грузинского и российского народов желаю поскорее одуматься, заглянуть в свое сердце и встать на правильный путь вместе с нами, заявил глава Грузинской федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) России Давид Цецхладзе на мероприятии в Москве.В Московском доме национальностей прошел международный семинар-совещание "Георгиевский трактат: исторический выбор предков", приуроченный к 242-й годовщине подписания ключевого документа в истории российско-грузинских отношений. В мероприятии, организатором которого выступила ФНКА, приняли участие эксперты, представители научного сообщества, политики, общественные и религиозные деятели из России и Грузии.Давид Цецхладзе также сообщил о планах строительства в городе Георгиевске Ставропольского края храма, который будет символизировать продолжение общей истории России и Грузии.Международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия заявил, что есть силы, заинтересованные в разобщении России и Грузии, и на это десятилетиями направлялись значительные средства."Необходимо быть вместе, мы очень нужны друг другу. Такую огромную православную Россию Бог создал не для того, чтобы мы тут ссорились", – сказал Пипия.По словам политика, есть силы, заинтересованные в разобщении России и Грузии, и на это десятилетиями направлялись значительные средства. Однако его партия собрала более 124 тысяч подписей в поддержку идеи прямого диалога между двумя странами.Как отметил Пипия, кампания столкнулась с противодействием со стороны американской онлайн-платформы Manifest.ge, на которой собирались подписи: сбор отключался шесть раз, 21 день сайт не работал, а с территории России голосовать было нельзя вовсе.Памятник царю Ираклию II установят в Тбилиси>>К концу XVIII века православная Грузия оказалась "зажата" между двумя мусульманскими мирами – Османской империей и Сефевидским государством (Персией). Постоянные войны все больше ослабляли страну, которая стояла под угрозой исчезновения. В опасности оказалось и христианство на этих территориях. Именно поэтому тогдашний правитель Картли-Кахети Ираклий II обратился за помощью к Российской империи.Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, где сейчас расположен город Георгиевск. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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