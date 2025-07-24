https://sputnik-georgia.ru/20250724/transport-logistika-i-investitsii--gruziya-i-uzbekistan-natseleny-uglublyat-svyazi-294264484.html

Транспорт, логистика и инвестиции – Грузия и Узбекистан нацелены углублять связи

Транспорт, логистика и инвестиции – Грузия и Узбекистан нацелены углублять связи

Sputnik Грузия

В повестку встречи был включен вопрос об увеличении числа торговых миссий и бизнес-форумов между Грузией и Узбекистаном 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T13:55+0400

2025-07-24T13:55+0400

2025-07-24T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Углубление партнерства в сферах торговли, транспорта, логистики и инвестиций между Грузией и Узбекистаном глава Минэкономики Мариам Квривишвили обсудила с представителями узбекского правительства в Ташкенте, сообщается на сайте Минэкономики Грузии. В рамках официального визита в Узбекистан Квривишвили 23 июля провела встречи с руководством узбекского правительства: премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также министром транспорта Ильхомом Махкамовым и министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. "У нас была очень продуктивная встреча с премьер-министром Узбекистана. Мы обсудили тесные дружеские, партнерские отношения между двумя странами и обсудили пути их углубления. Между странами существует экономическое сотрудничество, особенно в сферах транспорта, логистики, туризма и инвестиций", – заявила Квривишвили. В ходе встречи Квривишвили с премьером Узбекистана было отмечено, что страны являются стабильными торговыми партнерами, и важно в полной мере задействовать имеющийся потенциал в плане увеличения товарооборота. Грузия и Казахстан обсудили развитие транспортных связей и Среднего коридора>>Было отмечено, что, несмотря на позитивные тенденции, важно сближать деловые круги двух стран и реализовывать больше совместных проектов. В повестку встречи был включен вопрос об увеличении числа торговых миссий и бизнес-форумов между Грузией и Узбекистаном. Кроме того, глава Минэкономики Грузии плодотворно оценила встречи с министрами транспорта и инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. В ходе встреч был сделан акцент на ряде важных вопросов, которые позволят вывести торгово-экономические отношения между странами на еще более высокий уровень – в сфере транспорта и логистики, энергетики, торговли, гражданской авиации, туризма, информационных технологий, инвестиций и других сферах. Было отмечено, что Узбекистан заинтересован в увеличении инвестиций в экономику Грузии, в том числе в сфере логистики и транспорта, а также грузопотоков по грузинскому коридору. Стороны подчеркнули важность совместных усилий по усилению роли Среднего коридора. По ее словам, становлению Грузии транспортно-логистическим хабом будет способствовать и реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство глубоководного порта Анаклия, автомагистралей и нового Тбилисского международного аэропорта. В рамках визита Квривишвили посетила Ташкентский технопарк и ознакомилась с его деятельностью. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в 2024 году составил 242,3 миллиона долларов, что на 40,6% больше по сравнению с 2023 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, узбекистан, абдулла арипов