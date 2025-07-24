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Выборы в Грузии 2025: что происходит в грузинской политике
Выборы в Грузии 2025: что происходит в грузинской политике
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовится к победе на фоне отказа большинства оппозиционных партий от участия в предвыборной гонке... 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T22:47+0400
2025-07-24T22:47+0400
2025-07-24T22:47+0400
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Выборы мэров и депутатов совещательных органов районов (сакребуло) пройдут одновременно в 64 городах и районах Грузии. Избирать органы власти в конкретном районе смогут только зарегистрированные в этом районе жители. Границы избирательных районов ЦИК Грузии определил заранее. В правящей партии Грузии рассчитывают на победу во всех районах. "Мы ожидаем большего процента, нежели у нас было на прошлых выборах. Тогда мы взяли по стране 54,5%, и я думаю, что на сегодняшний день мы уже можем взять на 2% больше. Но начнется предвыборная компания и возможно увеличение этого результата", – сказал премьер-министр Грузии и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. В победу "Грузинской мечты" верят и в части оппозиции. "Сейчас нет сценария победы на выборах. Исходя из того, что из партий, участвующих в выборах, победить могут только "Грузинская мечта" и мы, но у нас нет для этого ресурсов, а остальные борются за второе место", – сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи". Между тем объединение "Лело – Сильная Грузия" и "За Грузию" все же готовы к победе, но не своей, а нейтральных кандидатов, и призывают к этому других представителей оппозиции. "Правильное единство – в виде объединения вокруг общего нейтрального кандидата, в виде участия в выборах. И если они хотели единства, вот было единство. Важный боевой очаг – Тбилиси и еще очень важные города. И здесь эти люди могли объединиться", – сказал представитель партии "За Грузию" Бердия Сичинава. А между тем фланг партий, которые не будут участвовать в выборах, пополняется – свое решение озвучила лидер партии "Для народа". "С этой стороны, мы – искренние, борющиеся, непримиримые люди, но с другой – угнетение, репрессии и судебный "клан", который все это оправдывает и на котором стоит правительство "Грузинской мечты". В этих условиях я не считаю оправданным приносить в жертву своих сторонников и избирателей", – сказала Долидзе. В то же время Долидзе отметила, что это не означает, что партия присоединяется к бойкоту, который объявили другие оппозиционные выборы из-за того, что они считают власть нелигитимной и не собираются "играть в игры по легитимизации выборов". Наблюдение без вмешательства – президент Грузии рассказал о своей роли на местных выборах >>"Выборы для цели придания легитимности служат не только для мэров и комплектованию сакребуло, но и связаны с тем, чтобы как-нибудь их так называемый президент, правительство, парламент получили хоть небольшую легитимность", – заявил член "Единство – национальное движение" Леван Саникидзе. На сегодняшний день от участия в выборах помимо "Нацвижения" отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". На фоне бойкота этих партий лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе предложил создать новое объединение тех партий, которые объявили бойкот и предложил руководство этим объединением экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиция на это предложение пока не ответила, но массовом заговорила о событиях после дня выборов и о необходимо сохранения протестной волны, которая началась 28 ноября, в ответ на решение правительства приостановить до 2030 года переговоры с ЕС и длится уже 240 дней. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, саломе зурабишвили , новый политический центр – гирчи, европейская грузия, местные выборы, обзоры, новости из россии
политика, грузия, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, саломе зурабишвили , новый политический центр – гирчи, европейская грузия, местные выборы, обзоры, новости из россии
Выборы в Грузии 2025: что происходит в грузинской политике
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовится к победе на фоне отказа большинства оппозиционных партий от участия в предвыборной гонке перед выборами в органы местного самоуправления
Выборы мэров и депутатов совещательных органов районов (сакребуло) пройдут одновременно в 64 городах и районах Грузии. Избирать органы власти в конкретном районе смогут только зарегистрированные в этом районе жители. Границы избирательных районов ЦИК Грузии определил заранее.
В правящей партии Грузии рассчитывают на победу во всех районах.
"Мы ожидаем большего процента, нежели у нас было на прошлых выборах. Тогда мы взяли по стране 54,5%, и я думаю, что на сегодняшний день мы уже можем взять на 2% больше. Но начнется предвыборная компания и возможно увеличение этого результата", – сказал премьер-министр Грузии и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В победу "Грузинской мечты" верят и в части оппозиции.
"Сейчас нет сценария победы на выборах. Исходя из того, что из партий, участвующих в выборах, победить могут только "Грузинская мечта" и мы, но у нас нет для этого ресурсов, а остальные борются за второе место", – сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи".
Между тем объединение "Лело – Сильная Грузия" и "За Грузию" все же готовы к победе, но не своей, а нейтральных кандидатов, и призывают к этому других представителей оппозиции.
"Правильное единство – в виде объединения вокруг общего нейтрального кандидата, в виде участия в выборах. И если они хотели единства, вот было единство. Важный боевой очаг – Тбилиси и еще очень важные города. И здесь эти люди могли объединиться", – сказал представитель партии "За Грузию" Бердия Сичинава.
А между тем фланг партий, которые не будут участвовать в выборах, пополняется – свое решение озвучила лидер партии "Для народа".
"С этой стороны, мы – искренние, борющиеся, непримиримые люди, но с другой – угнетение, репрессии и судебный "клан", который все это оправдывает и на котором стоит правительство "Грузинской мечты". В этих условиях я не считаю оправданным приносить в жертву своих сторонников и избирателей", – сказала Долидзе.
В то же время Долидзе отметила, что это не означает, что партия присоединяется к бойкоту, который объявили другие оппозиционные выборы из-за того, что они считают власть нелигитимной и не собираются "играть в игры по легитимизации выборов".
"Выборы для цели придания легитимности служат не только для мэров и комплектованию сакребуло, но и связаны с тем, чтобы как-нибудь их так называемый президент, правительство, парламент получили хоть небольшую легитимность", – заявил член "Единство – национальное движение" Леван Саникидзе.
На сегодняшний день от участия в выборах помимо "Нацвижения" отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
На фоне бойкота этих партий лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе предложил создать новое объединение тех партий, которые объявили бойкот и предложил руководство этим объединением экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
Оппозиция на это предложение пока не ответила, но массовом заговорила о событиях после дня выборов и о необходимо сохранения протестной волны, которая началась 28 ноября, в ответ на решение правительства приостановить до 2030 года переговоры с ЕС и длится уже 240 дней.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.
На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.