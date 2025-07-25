https://sputnik-georgia.ru/20250725/dokhody-gruzii-ot-turizma-za-shest-mesyatsev-2025-goda-priblizilis-k-2-milliardam-294276038.html

Доходы Грузии от туризма за шесть месяцев 2025 года приблизились к 2 миллиардам

Доходы Грузии от туризма за шесть месяцев 2025 года приблизились к 2 миллиардам

Sputnik Грузия

Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2025 года потратили визитеры из России – 280,8 миллиона долларов 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2025 года составили около 2 миллиардов долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первые два квартала 2025 года выросли на 2,7 %. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2025 года потратили визитеры из России – 280,8 миллиона долларов. При этом за первые шесть месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доход от граждан России снизился на 26,1 %, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 12,5%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыДоходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. Аналитики ждут рекордного роста доходов Грузии от туризма >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы от туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, новости, национальный банк грузии