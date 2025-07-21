https://sputnik-georgia.ru/20250721/analitiki-zhdut-rekordnogo-rosta-dokhodov-gruzii-ot-turizma-294219297.html

Аналитики ждут рекордного роста доходов Грузии от туризма

Аналитики ждут рекордного роста доходов Грузии от туризма

Sputnik Грузия

Доходы от туризма во втором квартале 2025 года выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составили 1,2 миллиарда долларов 21.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-21T09:01+0400

2025-07-21T09:01+0400

2025-07-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Аналитики не меняют свой прогноз по доходам Грузии от туризма с начала года и ожидают в 2025 году их рекордный рост в размере до 4,5 миллиарда долларов, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме. В 2024 году они выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. По данным Galt & Taggart, доходы от туризма во втором квартале 2025 года выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составили 1,2 миллиарда долларов. В целом, согласно обзору компании, в первом полугодии текущего года доходы от туризма достигли 2 миллиардов долларов, что на 6,2% больше по сравнению с январем-июнем 2024 года. Новый рекорд – Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года >>Также, по информации аналитиков, во втором квартале 2025 года число международных визитеров в Грузии (включая туристов и однодневных путешественников) увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,6 млн человек. Наибольший вклад в общий рост числа визитеров внес рост посетителей из России (+16% г/г), далее следуют прирост числа визитеров из Азербайджана (+46,7% г/г, хотя сухопутная граница с Азербайджаном остается закрытой), ЕС (+20,5% г/г), Армении (+7,2% г/г) и Индии (+33,5% г/г). Кроме того, наибольший отрицательный вклад за этот период внесло сокращение числа визитеров из Турции (-16,5% г/г) и Ирана (-8,2% г/г). Согласно данным национальной администрации туризма, Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, на 4,4% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года. Кроме того, туристические визиты за этот период выросли на 6,9% и составили 2,3 миллиона. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Восстановление туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии COVID-19 с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Доходы Грузии от международных путешественников в 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 823 миллиона долларов. Как развивается туризм в Грузии – новый министр экономики >>Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, туризм