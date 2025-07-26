https://sputnik-georgia.ru/20250726/posol-gruzii-peredala-trampu-poslanie-ot-pravitelstva-strany-294294511.html

Посол Грузии передала Трампу послание от правительства страны

Посол Грузии передала Трампу послание от правительства страны

Sputnik Грузия

Правительство Грузии готово открыть новую страницу в отношениях с США, и она будет основана на взаимной выгоде, заявила дипломат 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T11:58+0400

2025-07-26T11:58+0400

2025-07-26T11:58+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

джо байден

марко рубио

тбилиси

вашингтон

дональд трамп

сша

новости

политика

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1a/294294199_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5932724752d9ddbde2d9a828ac84ee2f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Посол Грузии в США Тамар Талиашвили вручила президенту США Дональду Трампу верительные грамоты и послание от грузинского правительства, сообщает пресс-служба МИД. Тамар Талиашвили была назначена на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в США 10 июня 2025 года. "Я также передала ему добрые пожелания правительства Грузии, грузинского народа, премьер-министра, президента, их поздравления, а также те важные послания, которые у нас есть в адрес США и которые подразумевают, что правительство Грузии готово открыть новую страницу в отношениях, и она будет основана на взаимной выгоде", – сказала Талиашвили после церемонии. По словам дипломата, встреча прошла в очень теплой и дружеской обстановке, на ней также присутствовал государственный секретарь Марко Рубио. Талиашвили также встретилась с главой протокола Государственного департамента США Моникой Кроули. "У нас была возможность в ходе этих встреч поговорить об укреплении грузино-американских отношений, а также о плане действий, который будет разработан и станет руководством для того, чтобы наши будущие планы и сотрудничество были сильными и прочными", – сказала Талиашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". Громче не скажешь: Тбилиси ждет встречных шагов от Вашингтона>>>После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при Байдене. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тех, кто являются пособниками "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская мечта - демократическая грузия, джо байден, марко рубио, тбилиси, вашингтон, дональд трамп, сша, новости, политика, грузия