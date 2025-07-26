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Саблист из Грузии Сандро Базадзе – чемпион мира

Саблист из Грузии Сандро Базадзе – чемпион мира

Sputnik Грузия

Для 31-летнего Базадзе это третья медаль на чемпионатах мира, но впервые – золото 26.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июля — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе впервые в своей карьере стал чемпионом мира – в финале он победил француза Жан-Филиппа Патриса со счетом 15:9. Для выхода в финал соревнований на саблях среди мужчин на проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию Сандро одержал победу над соперником из Египта. Для 31-летнего Базадзе это третья медаль на чемпионатах мира. В 2022 году он стал бронзовым призером, а в 2023 году завоевал серебро. Грузинский фехтовальщик также является двукратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр. Фехтовальщики съехались в Тбилиси на чемпионат мира – кто выступит за Грузию>>>Сандро Базадзе вернулся в большой спорт после почти полугодовой паузы в январе 2025 года, завоевав бронзу Кубка мира в Болгарии.О чемпионатеС 22 по 30 июля в Тбилиси впервые проходит чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съехались 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин. О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х. Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, европа, египет, тбилиси, сандро базадзе