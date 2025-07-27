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Новые правила размещения старых шин будут задействованы в Тбилиси с 2026 года

Новые правила размещения старых шин будут задействованы в Тбилиси с 2026 года

Sputnik Грузия

Хранить все материалы предписывается в закрытых помещениях с бетонным полом 27.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-27T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Новые правила размещения и реализации старых шин, машин, лома и взрывчатых материалов будут задействованы с 1 января 2026 года. Сакребуло (горсобрание) Тбилиси утвердило технический регламент о правилах размещения и реализации вторичных шин, лома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и запчастей, легко воспламеняющихся, взрывчатых или пылящих материалов еще в 2024 году. Регламент должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, но его задействование было отложено из-за неготовности экономического сектора. Тбилисская муниципальная инспекция уже провела полную инвентаризацию территорий и субъектов, подлежащих регулированию в столице. Первый завод по переработке автомобильных шин откроется в Грузии >>В частности, инспекция предоставила консультации более 14 владельцам крупных территорий, на территории которых трудоустроено до 10 000 субъектов малого предпринимательства, а также более 1 500 субъектам среднего предпринимательства. Также были вручены соответствующие предупредительные письма.Новые правила предполагают запрет на размещение складов и пунктов реализации вторичных шин, металлолома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и их частей, легко воспламеняющихся, взрывчатых и прочных материалов в жилых зонах, специальных зонах, зонах отдыха, сельскохозяйственных зонах и лесных зонах. При этом хранить все материалы предписывается в закрытых помещениях с бетонным полом. На сегодняшний день ряд складов расположен прямо рядом с жилыми домами, и часто шины хранятся на открытом воздухе, что в ряде случаев приводит к пожарам. Такие пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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