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Кандидатура Каладзе под вопросом: в "Грузинской мечте" не исключили альтернатив
Кандидатура Каладзе под вопросом: в "Грузинской мечте" не исключили альтернатив
Sputnik Грузия
Кандидат от правящей партии на пост мэра Тбилиси будет назван до конца июля 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T16:26+0400
2025-07-28T16:26+0400
2025-07-28T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Несмотря на намерение Кахи Каладзе вновь баллотироваться на пост мэра Тбилиси, теоретически правящая партия может выдвинуть и другую кандидатуру, заявил депутат от "Грузинской мечты – демократической Грузии" Леван Махашвили. Действующий мэр Тбилиси на прошлой неделе подтвердил готовность участвовать в выборах. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что, учитывая рейтинг Каладзе и его проделанную работу, его кандидатура не имеет альтернатив. Депутат также уточнил, что имя кандидата от правящей команды будет официально объявлено уже на текущей неделе после соблюдения необходимых процедур. "Пока формальные процедуры не завершены, конечно, существует возможность выдвижения того или иного кандидата. Но действующий мэр Каха Каладзе выразил желание и интерес быть вновь названным кандидатом в мэры Тбилиси, поэтому у меня нет других ожиданий, хотя я все же дождусь завершения процедур", – отметил он. Выборы в Грузии 2025: Каладзе подтвердил, что будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси>>Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия
Кандидатура Каладзе под вопросом: в "Грузинской мечте" не исключили альтернатив
Кандидат от правящей партии на пост мэра Тбилиси будет назван до конца июля
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Несмотря на намерение Кахи Каладзе вновь баллотироваться на пост мэра Тбилиси, теоретически правящая партия может выдвинуть и другую кандидатуру, заявил депутат от "Грузинской мечты – демократической Грузии" Леван Махашвили.
Действующий мэр Тбилиси на прошлой неделе подтвердил готовность участвовать в выборах. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что, учитывая рейтинг Каладзе и его проделанную работу, его кандидатура не имеет альтернатив.
"Думаю, ни для кого не сюрприз, что действующий мэр выразил интерес в том, чтобы снова баллотироваться на эту должность. Общая позиция в команде также понятна, но все же желательно дождаться завершения формальных процедур, поскольку теоретически возможно выдвижение и другой кандидатуры", – заявил Махашвили.
Депутат также уточнил, что имя кандидата от правящей команды будет официально объявлено уже на текущей неделе после соблюдения необходимых процедур.
"Пока формальные процедуры не завершены, конечно, существует возможность выдвижения того или иного кандидата. Но действующий мэр Каха Каладзе выразил желание и интерес быть вновь названным кандидатом в мэры Тбилиси, поэтому у меня нет других ожиданий, хотя я все же дождусь завершения процедур", – отметил он.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.
На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.
Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата.