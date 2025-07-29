От Софи Лорен до Мэрилин Монро: актрисы старого Голливуда в бикини – жаркие фото

Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Рита Хейворт, Ава Гарднер, Натали Вуд и другие самые красивые актрисы старого Голливуда стали героинями нашей жаркой июльской фотоленты. Яркие и талантливые, они покорили киноолимп еще при жизни.В те годы показаться на публике в откровенно открытом бикини было все еще довольно смелым поступком. Но прекрасным актрисам идут купальники! И такие фото принимались зрителем с восторгом. Море, солнце, золотой песок и эффектные кинодивы в пляжных нарядах смотрели на зрителя с плакатов и афиш и покоряли сердца своих фанатов.
Звезды старого Голливуда знали толк в том, как блистать не только на экране, но и на пляже. Их летние образы в купальниках – настоящая классика глянца и гламура. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки актрис "Золотого века" кино
Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Рита Хейворт, Ава Гарднер, Натали Вуд и другие самые красивые актрисы старого Голливуда стали героинями нашей жаркой июльской фотоленты. Яркие и талантливые, они покорили киноолимп еще при жизни.
В те годы показаться на публике в откровенно открытом бикини было все еще довольно смелым поступком. Но прекрасным актрисам идут купальники! И такие фото принимались зрителем с восторгом. Море, солнце, золотой песок и эффектные кинодивы в пляжных нарядах смотрели на зрителя с плакатов и афиш и покоряли сердца своих фанатов.