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От Софи Лорен до Мэрилин Монро: актрисы старого Голливуда в бикини – жаркие фото
От Софи Лорен до Мэрилин Монро: актрисы старого Голливуда в бикини – жаркие фото
Sputnik Грузия
Звезды старого Голливуда знали толк в том, как блистать не только на экране, но и на пляже. Их летние образы в купальниках – настоящая классика глянца и... 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T16:15+0400
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Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Рита Хейворт, Ава Гарднер, Натали Вуд и другие самые красивые актрисы старого Голливуда стали героинями нашей жаркой июльской фотоленты. Яркие и талантливые, они покорили киноолимп еще при жизни.В те годы показаться на публике в откровенно открытом бикини было все еще довольно смелым поступком. Но прекрасным актрисам идут купальники! И такие фото принимались зрителем с восторгом. Море, солнце, золотой песок и эффектные кинодивы в пляжных нарядах смотрели на зрителя с плакатов и афиш и покоряли сердца своих фанатов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, калифорния, венеция, сша, софи лорен
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, калифорния, венеция, сша, софи лорен

От Софи Лорен до Мэрилин Монро: актрисы старого Голливуда в бикини – жаркие фото

16:15 29.07.2025 (обновлено: 16:29 29.07.2025)
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Звезды старого Голливуда знали толк в том, как блистать не только на экране, но и на пляже. Их летние образы в купальниках – настоящая классика глянца и гламура. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки актрис "Золотого века" кино
Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Рита Хейворт, Ава Гарднер, Натали Вуд и другие самые красивые актрисы старого Голливуда стали героинями нашей жаркой июльской фотоленты. Яркие и талантливые, они покорили киноолимп еще при жизни.
В те годы показаться на публике в откровенно открытом бикини было все еще довольно смелым поступком. Но прекрасным актрисам идут купальники! И такие фото принимались зрителем с восторгом. Море, солнце, золотой песок и эффектные кинодивы в пляжных нарядах смотрели на зрителя с плакатов и афиш и покоряли сердца своих фанатов.
© Getty Images / Keystone Features

Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд на пляже Лидо в Венеции, 1962 год.

Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд на пляже Лидо в Венеции, 1962 год. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Keystone Features

Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд на пляже Лидо в Венеции, 1962 год.

© Getty Images / Corbis/George Rinhart

Кэри Грант и Грейс Келли на пляже в сцене из фильма 1955 года "Поймать вора".

Кэри Грант и Грейс Келли на пляже в сцене из фильма 1955 года &quot;Поймать вора&quot;. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Corbis/George Rinhart

Кэри Грант и Грейс Келли на пляже в сцене из фильма 1955 года "Поймать вора".

© Getty Images / Clarence Sinclair Bull/John Kobal Foundation

Актриса Ава Гарднер ныряет головой вниз с горки на детской игровой площадке,1945 год.

Актриса Ава Гарднер ныряет головой вниз с горки на детской игровой площадке,1945 год. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Clarence Sinclair Bull/John Kobal Foundation

Актриса Ава Гарднер ныряет головой вниз с горки на детской игровой площадке,1945 год.

© Getty Images / Keystone/Hulton Archive

Итальянская актриса Софи Лорен на пляже, 1956 год.

Итальянская актриса Софи Лорен на пляже, 1956 год. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Keystone/Hulton Archive

Итальянская актриса Софи Лорен на пляже, 1956 год.

© Getty Images / Archive Photos

Актриса Одри Хепберн на пляже, 1955 год.

Актриса Одри Хепберн на пляже, 1955 год. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Archive Photos

Актриса Одри Хепберн на пляже, 1955 год.

© AP Photo

Актриса Вивьен Ли на пляже в Маунт-Лавинии на Цейлоне, 1953 год.

Актриса Вивьен Ли на пляже в Маунт-Лавинии на Цейлоне, 1953 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo

Актриса Вивьен Ли на пляже в Маунт-Лавинии на Цейлоне, 1953 год.

© Getty Images / Archive Photos

Шведская актриса Ингрид Бергман пожимает лапу спаниелю на пляже, США, около 1955 года.

Шведская актриса Ингрид Бергман пожимает лапу спаниелю на пляже, США, около 1955 года. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Archive Photos

Шведская актриса Ингрид Бергман пожимает лапу спаниелю на пляже, США, около 1955 года.

© Getty Images / Bettmann

Неподражаемая Мэрилин Монро и американский бейсболист Джо Ди Маджио. Мэрилин устроила себе небольшой отпуск, а Джо здесь в качестве тренера "Нью-Йорк Янкиз".

Неподражаемая Мэрилин Монро и американский бейсболист Джо Ди Маджио. Мэрилин устроила себе небольшой отпуск, а Джо здесь в качестве тренера &quot;Нью-Йорк Янкиз&quot;. - Sputnik Грузия
8/13
© Getty Images / Bettmann

Неподражаемая Мэрилин Монро и американский бейсболист Джо Ди Маджио. Мэрилин устроила себе небольшой отпуск, а Джо здесь в качестве тренера "Нью-Йорк Янкиз".

© Getty Images / Screen Archives

Лана Тернер с Джоном Гарфилдом отдыхают на пляже Лагуна-Бич, Калифорния.

Лана Тернер с Джоном Гарфилдом отдыхают на пляже Лагуна-Бич, Калифорния. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Screen Archives

Лана Тернер с Джоном Гарфилдом отдыхают на пляже Лагуна-Бич, Калифорния.

© Getty Images / Bettmann

Актрисы Рита Хейворт (слева) и Патриша Фарр на пляже в Калифорнии, 1937 год.

Актрисы Рита Хейворт (слева) и Патриша Фарр на пляже в Калифорнии, 1937 год. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Bettmann

Актрисы Рита Хейворт (слева) и Патриша Фарр на пляже в Калифорнии, 1937 год.

© Getty Images / Michael Ochs Archives

Элизабет Тейлор позирует для портретной фотосессии на пляже 4 июля 1956 года в Малибу, Калифорния.

Элизабет Тейлор позирует для портретной фотосессии на пляже 4 июля 1956 года в Малибу, Калифорния. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Michael Ochs Archives

Элизабет Тейлор позирует для портретной фотосессии на пляже 4 июля 1956 года в Малибу, Калифорния.

© Getty Images / Michael Ochs Archives

Актриса Натали Вуд стоит на плечах актера Стива Роуленда на пляже в Малибу, 1956 год.

Актриса Натали Вуд стоит на плечах актера Стива Роуленда на пляже в Малибу, 1956 год. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Michael Ochs Archives

Актриса Натали Вуд стоит на плечах актера Стива Роуленда на пляже в Малибу, 1956 год.

© Getty Images / John Springer Collection/CORBIS

Актриса Оливия де Хэвилленд в купальнике сидит на покрывале рядом с пляжным зонтиком в горошек.

Актриса Оливия де Хэвилленд в купальнике сидит на покрывале рядом с пляжным зонтиком в горошек. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / John Springer Collection/CORBIS

Актриса Оливия де Хэвилленд в купальнике сидит на покрывале рядом с пляжным зонтиком в горошек.

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