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От Софи Лорен до Мэрилин Монро: актрисы старого Голливуда в бикини – жаркие фото

От Софи Лорен до Мэрилин Монро: актрисы старого Голливуда в бикини – жаркие фото

Sputnik Грузия

Звезды старого Голливуда знали толк в том, как блистать не только на экране, но и на пляже. Их летние образы в купальниках – настоящая классика глянца и... 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T16:15+0400

2025-07-29T16:15+0400

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Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен, Джейн Мэнсфилд, Рита Хейворт, Ава Гарднер, Натали Вуд и другие самые красивые актрисы старого Голливуда стали героинями нашей жаркой июльской фотоленты. Яркие и талантливые, они покорили киноолимп еще при жизни.В те годы показаться на публике в откровенно открытом бикини было все еще довольно смелым поступком. Но прекрасным актрисам идут купальники! И такие фото принимались зрителем с восторгом. Море, солнце, золотой песок и эффектные кинодивы в пляжных нарядах смотрели на зрителя с плакатов и афиш и покоряли сердца своих фанатов.

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