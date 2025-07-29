https://sputnik-georgia.ru/20250729/liberalnye-zazy-i-razoblacheniya-ssha-papuashvili-ob-iskusstvennykh-prorossiyskikh-yarlykakh-294319951.html

"Либеральные Зазы" и разоблачения США: Папуашвили об искусственных "пророссийских" ярлыках

"Либеральные Зазы" и разоблачения США: Папуашвили об искусственных "пророссийских" ярлыках

Sputnik Грузия

Где была национальная разведка, когда эту конспирацию еще много лет назад разоблачили "Либеральные Зазы" Нозадзе, заявил Папуашвили 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T15:05+0400

2025-07-29T15:05+0400

2025-07-29T15:21+0400

новости

грузия

тбилиси

сша

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59bcd45a4c96061dfb3486b2b99ac0e4.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Навешивание ярлыка "российский" – заранее спланированная тактика, распространяемая в разных странах с помощью подконтрольных политиков и НПО, что и подтвердило разоблачение новой администрацией США, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. В своей публикации глава грузинского законодательного органа поделился видеоклипом певца Зазы Нозадзе под названием "Либеральные Зазы", который сатирически изображает либеральных активистов в Грузии. Особое внимание уделяется тому, как они используют штампы вроде "пророссийский" и "российское вмешательство". В песне высмеивается практика навешивания "российского ярлыка" на оппонентов, что подается как инструмент внешнего влияния через НПО и политиков. По словам главы парламента, глава национальной разведки США Тулси Габбард даже предложила универсальный тест для выявления подкупленных НПО и политиков по характерным кодовым словам – таким как "пророссийский" или "российское вмешательство", которые используют агенты, прошедшие вводный курс подготовки "глубинного государства". Согласно отчету, опубликованному 18 июля аппаратом Габбард, после победы Трампа администрация Обамы сфабриковала разведданные о российском вмешательстве. До выборов разведка, по словам Габбард, не фиксировала признаков вмешательства. Однако в декабре 2016 года был заказан новый доклад, противоречащий прежним выводам, при этом ключевые данные о том, что Россия не повлияла на результат голосования, были засекречены. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил Габбард за разоблачение "глубинного государства" и подчеркнул важность полной информированности общества о методах, которые неформальное правление олигархов использует для дискредитации политических оппонентов. Разоблачение "глубинного государства": премьер Грузии поблагодарил главу Нацразведки США>>>С помощью доказательств, по словам премьера, Габбард подтвердила, что обвинение в адрес Трампа во вмешательстве России в американские выборы было сфабриковано Обамой. По словам Габбард, кампания по дискредитации Трампа была спланирована "глубинным государством", а в ее осуществлении были полностью задействованы государственные структуры, добавил Кобахидзе. По словам премьера, с момента прихода к власти партии "Грузинская мечта" ее пытаются окрестить пророссийской. В этой кампании "глубинное государство" задействовало как местную радикальную оппозицию и НПО, так и их внешних покровителей, включая представителей европейской бюрократии. Мощная линия пропаганды "глубинного государства", по словам Кобахидзе, работает против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Несмотря на то, что на протяжении всех этих лет звучат обвинения в пророссийской ориентации и связях Иванишвили с Россией, до сих пор никто не представил ни единого факта, подтверждающего это обществу, подчеркнул премьер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, тбилиси, сша, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили