https://sputnik-georgia.ru/20250729/novye-vybory--novye-vyzovy-gruziya-gotovitsya-k-ocherednym-politicheskim-bataliyam-294330398.html

Новые выборы – новые вызовы. Грузия готовится к очередным политическим баталиям

Новые выборы – новые вызовы. Грузия готовится к очередным политическим баталиям

Sputnik Грузия

Что мы выбираем: свободное будущее или безмолвное рабство? Колумнист Sputnik Грузия, главред "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили о раскладе политических сил к... 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T19:00+0400

2025-07-29T19:00+0400

2025-07-29T19:06+0400

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Почему эти выборы местного самоуправления так важны? Причина проста. Это гораздо больше, чем местные выборы. Грузинский народ на этот раз должен проголосовать за экзистенциальный выбор: или он согласен жить "вторым сортом" в "голубой колонии" Европы – приблизительно так, как живут грузинские мигранты в странах Евросоюза, то есть существовать как бессловесное животное без прав; или граждане Грузии будут хозяевами на своей земле и будут продолжать молиться Богу в своих храмах, как было на протяжении многих веков. Кому отдаст свой голос избиратель – будет косвенно свидетельствовать о его экзистенциальном выборе. Православие и все традиционные религии считают гомосексуализм противоестественным грехом, потому что Бог создал человека по образу и подобию своему. Бог создал мужчину и женщину, а не десятки гендеров ЛГБТКИ+, от которых не родятся дети. Не больше и не меньше сейчас стоит вопрос существования грузинской нации, потому что грузин в Грузии – менее чем полтора миллиона. Приблизительно полмиллиона – не грузинское население и столько же мигрантов, в основном с Востока и Азии, которые занимаются различным бизнесом, учатся, заводят смешанные семьи с грузинками и никуда не собираются уезжать. Думаю, что политический лидер Грузии Бидзина Иванишвили прекрасно знает, что центром Южного Кавказа всегда была и остается Грузия, в которой ее соседи – Армения и Азербайджан – заинтересованы больше, чем она в них. Ровные отношения Грузии с Арменией и Азербайджаном, а также с Россией, Турцией и Ираном – заслуга политики Иванишвили, и это достояние надо беречь. Грузинская русофобия как издержки провинциальных политтехнологий В Москве режет слух то, что политическое руководство Грузии – парламент, правительство, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" – называют все плохое российским, что суть русское или советское. В Москве не могут понять: почему даже прозападную радикальную оппозицию, а также депутатов Европарламента, послов ЕС и конгрессменов США сегодня грузинские власти сравнивают с Россией и русскими?Уточняю: в Москве не удивляются и не обижаются, когда грузинская оппозиция и Запад, будь то Европарламент, Конгресс или Госдеп США, называют "Грузинскую мечту" и ее лидера Иванишвили прокремлевскими, пророссийскими. Русским обидно, что представители власти им отвечают аналогичными месседжами, мол, сам дурак, сами вы предатели-русофилы, да еще какие! Лично мне непонятно, зачем власть должна оправдываться?! Азбука психологии гласит, что оправдываются виноватые! Да и перед кем?! Перед иностранными агентами, на которых клейма ставить негде?! А пинать по каждому случаю советское прошлое, свою историю, память своих отцов и дедов – не самая лучшая идея! Вот, говорят, в Армении начали сносить памятники героям ВОВ, что аукнется Пашиняну так же, как аукнулись подобные действия Саакашвили! Кому-то главное – участие По предварительной информации, 31 июля власть представит своего кандидата в столичные мэры – нынешнего градоначальника Тбилиси Кахи Каладзе. С 1 августа откроются избирательные штабы "Грузинской мечты", а к 7 августа, вероятно, будут представлены партийные списки и кандидатуры мэров городов и руководители всех 64 муниципалитетов, где партия власти, как заявил премьер-министр Кобахидзе, собирается одержать полную победу. Кандидатура Каладзе под вопросом: в "Грузинской мечте" не исключили альтернатив>>>Две оппозиционные партии, которые примут участие в выборах, – это партии банкира Хазарадзе и экс-премьер-министра Гахария, которые договорились между собой о координации действий, создали вынужденный предвыборный альянс, который выставит единого кандидата, предположительно бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, за которую "впишется" Франция и евроструктуры, вербально и материально. Хотя могут быть и другие решения, в зависимости от ЦУ, спущенных из Брюсселя. Олимпийский девиз грузинской оппозиции: "Главное – не победа, а участие", причем и тех, кто собирается участвовать в выборах, и тех, кто собирается участвовать в митингах. У Хазарадзе и Гахария, которых самая крупная радикальная оппозиционная партия Саакашвили "ЕНД" считает изменниками, нет другого выхода, кроме как участвовать. Этим они зарабатывают себе свободу, потому что придают выборам легитимность. Гахария, по заданию извне, никого не поставив в известность в Тбилиси, открыл никому не нужный полицейский пост в селе Чорчана, в двух шагах от адмграницы Цхинвальского региона, что спровоцировало ответные действия Цхинвали, которые перенесли демаркационную линию, и Грузия дополнительно потеряла 100 гектаров. Также доказана вина Гахария в провокации с целью смены власти, причем дважды. Следствие по всем этим делам в генпрокуратуре Грузии завершается. Какие цели преследует оппозиция? Но главная сила оппозиции, будем откровенны, не в грузинских оппозиционных политиках. Думать нужно о других противниках. Во-первых, это местный "deep state" – затаившиеся сотрудники спецслужб, отставные военные, владельцы бизнес-компаний и журналисты, готовящие смену власти "Грузинской мечты", реставрацию власти "Единого национального движения" и освобождение Саакашвили. Во-вторых, это крупные НПО, созданные еще во времена Шеварднадзе с благословения покойного Зураба Жвания, бюджет которых около миллиона евро в год и которые заразили огромную часть молодежи, подсадив на "грантовую иглу", то есть, приучив к легким деньгам. Далее идут криминальные колл-центры, которые поймали в свои сети немалую часть населения, обманули, запугали, а теперь шантажируют, отнимают последние копейки, квартиры, заставляют брать кредиты и откупаться. Граждане напуганы до такой степени, что не идут в полицию, потому что преступники их убивают и пытают, а не только угрожают. Деятельность колл-центров курирует находящийся в розыске экс-министр обороны Грузии августа 2008 года Кезерашвили, международный мафиози, через свои колл-центры недавно обокравший на миллионы евро европейских пенсионеров.Рэкет 90-х в Грузии – ничто по сравнению с тем, что творят сейчас, но полиция и госбезопасность бессильны, когда граждане отказываются от сотрудничества. Очевидно, у них выудили какую-то информацию об их близких и друзьях, а они по наивности соблазнились на легкие деньги, и сейчас их этим шантажируют. Они потеряли все, но все-таки боятся, что про их дела и про длинный язык узнают все, если информация будет растиражированная через Сеть. Может быть, это и служебная закрытая информация, наказуемая со стороны правоохранительных органов в случае разглашения. По сравнению с госчиновниками, крупными бизнесом и медиа, то есть "глубинным государством", с неправительственными организациями и колл-центрами, оппозиционные партии сами по себе, как это ни странно, представляют для власти наименьшую опасность. Это демонстрируют малочисленные митинги, на которые они никак не могут собрать более 500 человек. Вся эта когорта – руководители евроструктур, НПО, колл-центры, радикальная оппозиция и местный deep state – работает только благодаря поддержке из-за рубежа. За всеми этими резолюциями Европарламента и "Megobari Act" конгресса США стоят конкретные спонсоры и лоббисты, заинтересованные разделить Грузию, превратить ее колонию. Кроме того, на их стороне – все религиозные секты, к примеру, баптисты, прозападные политмитрополиты, даже члены Священного синода ГПЦ, а также аппарат Омбудсмена. Имея такую поддержку, имея поддержку со стороны грузинской молодежи, эта часть оппозиции, которая отказалась от участия в выборах, собирается прийти к власти революционным путем и абсолютно уверена, что у нее это получится. Что ждет народ от правящей партии? Что же делать властям, спросите вы. Ответ прост: устроить работу над ошибками. Признавать свои ошибки и извиняться за них – черта сильных, а не слабых. Смотрите, на днях Временная парламентская комиссия под руководством вице-спикера парламента Теи Цулукиани опубликует отчет о проделанной огромной работе по расследования преступлений режима Саакашвили. Это будет исторический документ, приговор режиму Саакашвили и всем его адептам, продолжающим подрывную деятельность по сей день. Низкий поклон Тее, миниатюрной женщине со львиным сердцем, которая выполнила историческую миссию перед своей Родиной – Грузией, поставив в смертельную опасность свою жизнь, свою семью, обличив огромную армию преступников, терроризировавших всю Грузию. Но в обществе обязательно возникнет резонный вопрос: и это вы, власть, 13 лет знали и молчали?! К коабитации вот с этими преступниками вы нас, законопослушных людей, призывали?! Тринадцать лет вы не могли нахвалиться на НАТО и Евросоюз, мол, мы, грузины, исконные европейцы, пока сегодня этот самый Евросоюз не назвал вас, власть, прокремлевской и не приказал уйти на пенсию! Ладно, лучше поздно, чем никогда, но опять выступать с менторской позиции или в облике жертвы – это же очень невыгодный пиар. Народ не любит ни менторов, ни слабых и обиженных, это же азы работы с общественным мнением! Разве не понятно, что простые слова извинения с признанием своих ошибок принесут власти народные симпатии и повысят рейтинг перед выборами?! То же самое – про выборы мэра. Отказ от не оправдавших себя априори бессмысленных решений был бы гораздо полезнее для имиджа Кахи Каладзе и "Грузинской мечты", чем презентации новых проектов в стиле шоу, которые напомнили тбилисцам его же предвыборные обещания в предыдущие предвыборные кампании. Лишь один пример: главной проблемой в Тбилиси в последние годы, с приходом мэра Каладзе, стали автомобильные заторы – т. н. пробки. Причина проста: и без того узкие улицы города стали еще уже из-за расширенных тротуаров, автобусных и велосипедных дорожек. К Bus line горожане привыкли, потому что заслуга Каладзе – четко работающий современный общественный транспорт, а вот какой смысл в велосипедных дорожках, которые то начинаются, то вдруг кончаются? Велосипед как средство передвижения неактуален, в Тбилиси не было и никогда не будет велосипедистов – детей на улицы на велосипеде выпускать очень опасно, да и воздух в Тбилиси явно не для спорта. Богатые на велосипедах по городу не ездят, а большинству населения не до велосипедов. Зато по велосипедным дорожкам, там, где они есть, мчат мотоциклы и мотороллеры, то выскакивая на тротуары, то подрезая автомобилям "нос", вылетая на дорогу. Все это вызывает большие нарекания и у населения, и у пешеходов, и у автовладельцев. Поэтому простые обещания аннулировать велодорожки принесло бы Каладзе сотни тысяч голосов избирателей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, грузия, политика, армения, тбилиси, сша, каха каладзе, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, европарламент, кремль, единое национальное движение, колумнисты