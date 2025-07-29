https://sputnik-georgia.ru/20250729/vybory-2025-elisashvili--sredi-glavnykh-pretendentov-v-mery-tbilisi-ot-oppozitsii-294323472.html

Выборы 2025: Элисашвили – среди главных претендентов в мэры Тбилиси от оппозиции

Выборы 2025: Элисашвили – среди главных претендентов в мэры Тбилиси от оппозиции

Sputnik Грузия

У Алеко Элисашвили солидная поддержка в Тбилиси, утверждают его сторонники 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T18:08+0400

2025-07-29T18:08+0400

2025-07-29T18:08+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы

выборы в местные органы власти в грузии

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георгий гахария

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Политолог, журналист, гражданский активист и оппозиционный политик Алеко Элисашвили может быть выдвинут единым кандидатом на пост мэра Тбилиси от оппозиционных партий "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария и "Лело – Сильная Грузия". Обе партии уже подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборах и обсуждают возможность выдвижения общего кандидата. По данным телеканала "Рустави 2", партия "Лело" и команда Гахария намерены выдвинуть Элисашвили общим кандидатом на пост мэра уже 31 июля. Член политсовета партии "Гахария – За Грузию" Кетеван Бакрадзе, в свою очередь, уточнила, что консультации между двумя партиями продолжаются, а имя кандидата будет объявлено не позднее 4 сентября. "Я не могу подтвердить кандидатуру Элисашвили. Повторяю: это рабочий процесс, и до 4 сентября возможны изменения. Рассматриваются все возможные кандидатуры", – сказала она. В 2017 году Элисашвили баллотировался на пост мэра Тбилиси как независимый кандидат и занял второе место, обойдя претендента от "Единого национального движения". После выборов он основал собственную партию, которая на парламентских выборах 2020 года получила два мандата. В правящей партии отреагировали на возможное выдвижение Элиашвили с иронией. "Как можно провести муниципальные выборы без участия Элиашвили? Кто, если не он, имеет наибольшие шансы на успех?" – заявил депутат от "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе. Политик призвал Элисашвили "сделать героический шаг" и выдвинуть свою кандидатуру. При этом депутат напомнил, что ранее Элисашвили критиковал своих нынешних союзников – представителей "Лело" и команды Гахария. А однажды даже пожелал им успехов, но за пределами Грузии. Намекнув, что их истинные покровители находятся за рубежом. Выборы 2025 Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в Грузии 2025: что происходит в грузинской политике>>>Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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