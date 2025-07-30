https://sputnik-georgia.ru/20250730/gruziya-i-tsentralnaya-aziya--perspektivy-sotrudnichestva-294348106.html

Грузия и Центральная Азия – перспективы сотрудничества

Грузия и Центральная Азия – перспективы сотрудничества

Sputnik Грузия

Сегодня все чаще звучат вопросы о роли Грузии как моста между Центральной Азией и Европой. Но насколько прочны эти связи и есть ли у них долгосрочный... 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T16:31+0400

2025-07-30T16:31+0400

2025-07-30T16:31+0400

грузия

экономика

политика

черное море

европа

азербайджан

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Свое видение ситуации в интервью Sputnik Грузия представил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Транспорт как основа взаимодействия В центре интереса стран Центральной Азии по-прежнему остаются альтернативные маршруты транзита, особенно на фоне геополитических сдвигов последних лет. Грузия, благодаря своему географическому положению, рассматривается как часть таких маршрутов. Однако, как подчеркивает Притчин, ключевую роль в этой связке играет вовсе не она, а Азербайджан. Речь идет прежде всего о железнодорожной ветке Баку–Тбилиси–Карс и портах на Черном море. Но, несмотря на участие Грузии в этих проектах, прямые экономические выгоды для нее пока ограничены, утверждает эксперт. Политика без экономики При внешне активных политических контактах между Тбилиси и столицами Центральной Азии экономическое наполнение остается слабым. По словам Притчина, в регионе нет большого количества конкурентоспособных компаний, способных инвестировать за пределами собственных границ. Даже взаимные вложения внутри самой Центральной Азии остаются на низком уровне. Грузия нужна Центральной Азии, но в связке с Азербайджаном – эксперт>>>"Политический диалог есть, но за ним не стоит реальных экономических проектов", – подчеркивает он. Это, по его мнению, сдерживает развитие связей с Южным Кавказом, включая Грузию. Между тем основные усилия стран региона сосредоточены на привлечении внешних инвестиций, а не на экспансии, отмечает Притчин. Туризм как окно возможностей На фоне слабой экономической интеграции туристическое направление выглядит как одна из немногих сфер, где наблюдается реальный рост. Повышение благосостояния населения в Центральной Азии способствует увеличению числа поездок за рубеж, и Грузия остается привлекательным направлением благодаря сочетанию природы, кухни и ценовой доступности. Однако конкуренция усиливается: Узбекистан, например, намерен стать туристическим хабом и предлагает интеграционные визовые решения с соседями. По мнению эксперта, это может быть похоже на "Центральноазиатский Шенген", в рамках которого туристы могут получать визу в одну из стран Центральной Азии, а затем, посетив ее, могут отправиться в другие. Пока Грузия в этих инициативах не участвует, хотя эксперт указал перспективность такого объединения для стран Южного Кавказа. Образование: потенциал под вопросом В гуманитарной сфере ситуация неоднозначная. Сотрудничество в образовании затрудняется тем, что Грузия теряет позиции в русскоязычном пространстве, в то время как центральноазиатские студенты по-прежнему ориентированы на обучение в России или у себя дома. Между тем Грузия остается важным элементом транзитных маршрутов и привлекательным направлением для туристов из Центральной Азии. Однако для полноценного стратегического партнерства все еще не хватает экономической и образовательной базы. Интерес есть, но пока он, скорее, потенциальный, чем реализованный, резюмирует эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, политика, черное море, европа, азербайджан