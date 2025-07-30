https://sputnik-georgia.ru/20250730/gruziya-i-tsentralnaya-aziya--perspektivy-sotrudnichestva-294348106.html
Грузия и Центральная Азия – перспективы сотрудничества
Грузия и Центральная Азия – перспективы сотрудничества
Sputnik Грузия
Сегодня все чаще звучат вопросы о роли Грузии как моста между Центральной Азией и Европой. Но насколько прочны эти связи и есть ли у них долгосрочный... 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T16:31+0400
2025-07-30T16:31+0400
2025-07-30T16:31+0400
грузия
экономика
политика
черное море
европа
азербайджан
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Свое видение ситуации в интервью Sputnik Грузия представил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Транспорт как основа взаимодействия В центре интереса стран Центральной Азии по-прежнему остаются альтернативные маршруты транзита, особенно на фоне геополитических сдвигов последних лет. Грузия, благодаря своему географическому положению, рассматривается как часть таких маршрутов. Однако, как подчеркивает Притчин, ключевую роль в этой связке играет вовсе не она, а Азербайджан. Речь идет прежде всего о железнодорожной ветке Баку–Тбилиси–Карс и портах на Черном море. Но, несмотря на участие Грузии в этих проектах, прямые экономические выгоды для нее пока ограничены, утверждает эксперт. Политика без экономики При внешне активных политических контактах между Тбилиси и столицами Центральной Азии экономическое наполнение остается слабым. По словам Притчина, в регионе нет большого количества конкурентоспособных компаний, способных инвестировать за пределами собственных границ. Даже взаимные вложения внутри самой Центральной Азии остаются на низком уровне. Грузия нужна Центральной Азии, но в связке с Азербайджаном – эксперт>>>"Политический диалог есть, но за ним не стоит реальных экономических проектов", – подчеркивает он. Это, по его мнению, сдерживает развитие связей с Южным Кавказом, включая Грузию. Между тем основные усилия стран региона сосредоточены на привлечении внешних инвестиций, а не на экспансии, отмечает Притчин. Туризм как окно возможностей На фоне слабой экономической интеграции туристическое направление выглядит как одна из немногих сфер, где наблюдается реальный рост. Повышение благосостояния населения в Центральной Азии способствует увеличению числа поездок за рубеж, и Грузия остается привлекательным направлением благодаря сочетанию природы, кухни и ценовой доступности. Однако конкуренция усиливается: Узбекистан, например, намерен стать туристическим хабом и предлагает интеграционные визовые решения с соседями. По мнению эксперта, это может быть похоже на "Центральноазиатский Шенген", в рамках которого туристы могут получать визу в одну из стран Центральной Азии, а затем, посетив ее, могут отправиться в другие. Пока Грузия в этих инициативах не участвует, хотя эксперт указал перспективность такого объединения для стран Южного Кавказа. Образование: потенциал под вопросом В гуманитарной сфере ситуация неоднозначная. Сотрудничество в образовании затрудняется тем, что Грузия теряет позиции в русскоязычном пространстве, в то время как центральноазиатские студенты по-прежнему ориентированы на обучение в России или у себя дома. Между тем Грузия остается важным элементом транзитных маршрутов и привлекательным направлением для туристов из Центральной Азии. Однако для полноценного стратегического партнерства все еще не хватает экономической и образовательной базы. Интерес есть, но пока он, скорее, потенциальный, чем реализованный, резюмирует эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, политика, черное море, европа, азербайджан
грузия, экономика, политика, черное море, европа, азербайджан
Грузия и Центральная Азия – перспективы сотрудничества
Сегодня все чаще звучат вопросы о роли Грузии как моста между Центральной Азией и Европой. Но насколько прочны эти связи и есть ли у них долгосрочный потенциал?
Свое видение ситуации в интервью Sputnik Грузия
представил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Транспорт как основа взаимодействия
В центре интереса стран Центральной Азии по-прежнему остаются альтернативные маршруты транзита, особенно на фоне геополитических сдвигов последних лет. Грузия, благодаря своему географическому положению, рассматривается как часть таких маршрутов. Однако, как подчеркивает Притчин, ключевую роль в этой связке играет вовсе не она, а Азербайджан.
"Без Азербайджана напрямую в Грузию не выйти", – отмечает эксперт, указывая на зависимость всех значимых коридоров от азербайджанской инфраструктуры и инициатив.
Речь идет прежде всего о железнодорожной ветке Баку–Тбилиси–Карс и портах на Черном море. Но, несмотря на участие Грузии в этих проектах, прямые экономические выгоды для нее пока ограничены, утверждает эксперт.
При внешне активных политических контактах между Тбилиси и столицами Центральной Азии экономическое наполнение остается слабым. По словам Притчина, в регионе нет большого количества конкурентоспособных компаний, способных инвестировать за пределами собственных границ. Даже взаимные вложения внутри самой Центральной Азии остаются на низком уровне.
"Политический диалог есть, но за ним не стоит реальных экономических проектов", – подчеркивает он.
Это, по его мнению, сдерживает развитие связей с Южным Кавказом, включая Грузию. Между тем основные усилия стран региона сосредоточены на привлечении внешних инвестиций, а не на экспансии, отмечает Притчин.
Туризм как окно возможностей
На фоне слабой экономической интеграции туристическое направление выглядит как одна из немногих сфер, где наблюдается реальный рост. Повышение благосостояния населения в Центральной Азии способствует увеличению числа поездок за рубеж, и Грузия остается привлекательным направлением благодаря сочетанию природы, кухни и ценовой доступности.
"Многие представители общественных элит региона активно посещают Грузию и делятся впечатлениями в соцсетях", – поясняет Притчин.
Однако конкуренция усиливается: Узбекистан, например, намерен стать туристическим хабом и предлагает интеграционные визовые решения с соседями. По мнению эксперта, это может быть похоже на "Центральноазиатский Шенген", в рамках которого туристы могут получать визу в одну из стран Центральной Азии, а затем, посетив ее, могут отправиться в другие.
Пока Грузия в этих инициативах не участвует, хотя эксперт указал перспективность такого объединения для стран Южного Кавказа.
Образование: потенциал под вопросом
В гуманитарной сфере ситуация неоднозначная. Сотрудничество в образовании затрудняется тем, что Грузия теряет позиции в русскоязычном пространстве, в то время как центральноазиатские студенты по-прежнему ориентированы на обучение в России или у себя дома.
Обучение на грузинском и английском языках делает учебу в Грузии менее доступным для абитуриентов из Центральной Азии, особенно учитывая сокращение владения русским языком в регионе.
Между тем Грузия остается важным элементом транзитных маршрутов и привлекательным направлением для туристов из Центральной Азии. Однако для полноценного стратегического партнерства все еще не хватает экономической и образовательной базы. Интерес есть, но пока он, скорее, потенциальный, чем реализованный, резюмирует эксперт.