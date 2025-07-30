https://sputnik-georgia.ru/20250730/gruziya-na-konferentsii-ipu-tbilisi-donosit-svoyu-pozitsiyu-do-mezhdunarodnykh-partnerov--294340352.html

Грузия на конференции IPU: Тбилиси доносит свою позицию до международных партнеров

Грузия на конференции IPU: Тбилиси доносит свою позицию до международных партнеров

Sputnik Грузия

Всемирная конференция спикеров парламентов – это крупнейшее глобальное собрание, организуемое Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T12:56+0400

2025-07-30T12:56+0400

2025-07-30T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В рамках Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве грузинская делегация проводит активные двусторонние встречи, в том числе с представителями европейских стран, чтобы донести позицию Тбилиси по ключевым вопросам внутренней политики и евроинтеграции, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента проходит в Женеве 29-31 июля. В мероприятие принимает участие грузинская делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили. По его словам, в первый день визита грузинская делегация встретилась с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. Стороны обсудили двусторонние отношения и обменялись информацией о внутренней политической ситуации в обеих странах."Также говорили о поддержке Словакией евроинтеграции Грузии. Мы выразили сожаление по поводу того, что некоторые страны Евросоюза некорректно оценивают происходящее, и это наносит ущерб процессу интеграции", – отметил Самхарадзе.Он подчеркнул, что Словакия по-прежнему остается сторонником европейской интеграции Грузии, а партнерство между двумя странами будет развиваться и впредь. Как сообщил Самхарадзе, в среду грузинская делегация проведет встречи со спикерами парламентов стран Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Темами обсуждения станут, в частности, развитие двусторонних отношений и вопросы безопасности в Черноморском регионе. В диалоге с европейскими странами, по словам депутата, основное внимание будет уделено внутренней политической ситуации в Грузии, предстоящим муниципальным выборам и процессу евроинтеграции, а также вызовам, с которыми страна сталкивается на этом пути.Всемирная конференция спикеров парламентов – это крупнейшее глобальное собрание, организуемое Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН. Конференция проводится один раз в несколько лет и собирает председателей парламентов со всего мира для обсуждения ключевых глобальных вызовов и роли парламентов в их решении.Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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