https://sputnik-georgia.ru/20250730/inostrantsu-poobeschali-vnzh-za-vzyatku--zaderzhan-politik-ot-natsdvizheniya-294340810.html

Иностранцу пообещали ВНЖ за взятку – задержан политик от "Нацдвижения"

Иностранцу пообещали ВНЖ за взятку – задержан политик от "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

Задержанному грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T13:51+0400

2025-07-30T13:51+0400

2025-07-30T13:51+0400

происшествия

грузия

новости

единое национальное движение

служба госбезопасности грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали по обвинению в мошенничестве члена политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил директор агентства Эмзар Гагнидзе на брифинге. По данным следствия, Лаша Цанава пообещал одному из иностранных граждан содействие в получении годового вида на жительство в Грузии через свои связи, за что потребовал 5,6 тысячи долларов. Оппозиционера задержали в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий на основании постановления суда. Следствие установило, что 21 мая 2025 года иностранный гражданин по просьбе Лаши Цанава перевел часть указанной суммы на его банковский счет. После этого задержанный систематически связывался с ним и настойчиво требовал оставшуюся сумму. В результате при встречах в Тбилиси 30 мая и 12 июня 2025 года он передал оппозиционеру дополнительно 2,5 тысячи долларов. Таким образом, задержанный с целью противоправного присвоения, мошенническим путем завладел 2 650 долларами из запрошенной суммы в 5,6 тысячи долларов. В рамках расследования на основании судебного постановления были проведены скрытые следственные действия, в ходе которых были получены аудио- и видеодоказательства, подтверждающие совершение данного преступления. Следствие ведется по факту мошенничества. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, единое национальное движение, служба госбезопасности грузии