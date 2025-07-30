https://sputnik-georgia.ru/20250730/intriga-raskryta-izvestno-kto-budet-kandidatom-v-mery-tbilisi-ot-gruzinskoy-mechty-294350229.html

Интрига раскрыта: известно, кто будет кандидатом в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты"

Интрига раскрыта: известно, кто будет кандидатом в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Официальная предвыборная кампания стартует уже 5 августа 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T17:07+0400

2025-07-30T17:07+0400

2025-07-30T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Действующий мэр столицы Каха Каладзе будет кандидатом на пост мэра Тбилиси на выборах 4 октября 2025, сообщили в партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября 2025 года. Проголосовать на выборах могут лишь зарегистрированные в Тбилиси граждане Грузии. Официально партия представит Каладзе 31 октября. Официальная предвыборная кампания стартует 5 августа. Кто такой Каха Каладзе В прошлом успешный футболист, игравший в составе "Динамо" Киев и "Милана", Каха Каладзе занялся политикой в 2011 году, вступив в партию "Грузинская мечта". В 2012-м Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны. Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе>>>В 2017-м Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей. В 2021 году победа далась Каладзе сложнее. Победу ему удалось одержать лишь во втором туре. Выборы в Грузии Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, самтредия, киев, тбилиси, каха каладзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия