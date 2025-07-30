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Мэрия Тбилиси поможет малому бизнесу развиваться

Мэрия Тбилиси поможет малому бизнесу развиваться

Sputnik Грузия

Прием заявок на участие в программе начался 30 июля и продлится 15 календарных дней 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T20:02+0400

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2025-07-30T20:02+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси окажет финансовую помощь микро- и малому бизнесу – программа будет содействовать его развитию, расширению штата сотрудников и улучшению производственного процесса, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе. В частности, программа поддержки бизнеса направлена на создание новых возможностей для предпринимателей, которые ранее не имели достаточных финансовых ресурсов для развития собственного бизнеса. Прием заявок на участие в программе начался 30 июля и продлится 15 календарных дней. В рамках программы финансирование будет предоставлено действующим предпринимателям, юридическим и физическим лицам, годовой оборот которых не превышает 500 тысяч лари. Финансирование будет охватывать как оборудование/технику/технологии, необходимые для производства продукции, так и другие категории, требующиеся для переработки продукции и создания добавленной стоимости. На начальном этапе максимальный размер запрашиваемого софинансирования установлен в размере 20 тысяч лари, а пропорциональность участия заявителя в софинансировании определена следующим образом: Бенефициары программы будут отбираться по конкретным критериям, основанным на целях программы и эффективности поддержки. Предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим действующее предприятие и представляющим реальный конструктивный план приобретения оборудования, которое значительно улучшит их деятельность. Подробную информацию о форме заявки и необходимых документах можно найти на официальном сайте мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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