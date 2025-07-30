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Наркотики под видом кондитерских изделий – находка полиции в аэропорту Тбилиси
Наркотики под видом кондитерских изделий – находка полиции в аэропорту Тбилиси
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины задержанной грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T18:08+0400
2025-07-30T18:08+0400
2025-07-30T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Наркотики были обнаружены в багаже у гражданки Украины, прибывшей в Грузию через Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, метадон, MDMA и кетамин были в запечатанных упаковках кондитерских изделий. У полиции во время сканирования багажа подозрение вызвало содержимое упаковок. Гражданке Украины предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ и ввозе их в Грузию. В случае подтверждения вины задержанной грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, украина, тбилисский международный аэропорт, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, украина, тбилисский международный аэропорт, наркопреступления в грузии
Наркотики под видом кондитерских изделий – находка полиции в аэропорту Тбилиси
В случае подтверждения вины задержанной грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Наркотики были обнаружены в багаже у гражданки Украины, прибывшей в Грузию через Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, метадон, MDMA и кетамин были в запечатанных упаковках кондитерских изделий. У полиции во время сканирования багажа подозрение вызвало содержимое упаковок.
Гражданке Украины предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ и ввозе их в Грузию.
В случае подтверждения вины задержанной грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.