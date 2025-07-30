https://sputnik-georgia.ru/20250730/narkotiki-pod-vidom-konditerskikh-izdeliy--nakhodka-politsii-v-aeroportu-tbilisi-294341639.html

Наркотики под видом кондитерских изделий – находка полиции в аэропорту Тбилиси

Наркотики под видом кондитерских изделий – находка полиции в аэропорту Тбилиси

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанной грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T18:08+0400

2025-07-30T18:08+0400

2025-07-30T18:08+0400

происшествия

грузия

новости

украина

тбилисский международный аэропорт

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Наркотики были обнаружены в багаже у гражданки Украины, прибывшей в Грузию через Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, метадон, MDMA и кетамин были в запечатанных упаковках кондитерских изделий. У полиции во время сканирования багажа подозрение вызвало содержимое упаковок. Гражданке Украины предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ и ввозе их в Грузию. В случае подтверждения вины задержанной грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, украина, тбилисский международный аэропорт, наркопреступления в грузии