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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне
Sputnik Грузия
По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в июне 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,57 миллиарда лари (2,42%) и на 1 июля текущего года составил 66,24 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 754,29 миллиона лари (2,04%), а в иностранной валюте – на 813,56 миллиарда лари (2,93%).За июне объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,75%, или 584,47 миллиона лари, и на 1 июля текущего года составил 33,89 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,92%, что на 0,21 процентного пункта меньше данных на 1 июня 2025 года.По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне
По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в июне 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,57 миллиарда лари (2,42%) и на 1 июля текущего года составил 66,24 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 754,29 миллиона лари (2,04%), а в иностранной валюте – на 813,56 миллиарда лари (2,93%).
На конец июня 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,9 миллиарда лари, что на 2,6% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 19,1 миллиарда лари, что на 3,37% больше, чем в мае.
За июне объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,75%, или 584,47 миллиона лари, и на 1 июля текущего года составил 33,89 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 56,92%, что на 0,21 процентного пункта меньше данных на 1 июня 2025 года.
По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.