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Определены требования для работы гидом в Грузии
Определены требования для работы гидом в Грузии
Sputnik Грузия
Для получения сертификата гида нужен диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании, признаваемый в Грузии 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T11:58+0400
2025-07-30T11:58+0400
2025-07-30T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма обнародовала требования для получения сертификата для работы гидом в Грузии. Согласно требованиям, работать в Грузии гидами официально смогут работать только граждане Грузии или лица с видом на жительство в стране. При этом для получения сертификата гида нужен диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании, признаваемый в Грузии, а также регистрация в экономическом реестре по соответствующему виду деятельности. Для получения сертификата необходимо предоставить все документы вместе с заявлением в орган по сертифицированию. После чего понадобится сдать экзамен, который сдается как на грузинском, так и на иностранном языке. Экзамен будет проходить в два этапа: тестирование на грузинском языке и после несколько этапов практического экзамена (пеший тур, тур в музее и транспортный тур). Грузинские гиды смогут бесплатно пользоваться канатками на горнолыжных курортах >>После этого гиды получат значки, где будут указаны личные данные гида, его фотография, срок сертификата, информация о владении языками, уникальный номер и QR-код. Обязательная регистрация гидов в Грузии начнется 1 июня 2026 года. За работу без регистрации гиду будет грозить штраф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, гиды, ассоциация гидов грузии
грузия, новости, туризм, гиды, ассоциация гидов грузии
Определены требования для работы гидом в Грузии
Для получения сертификата гида нужен диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании, признаваемый в Грузии
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма обнародовала требования для получения сертификата для работы гидом в Грузии.
Согласно требованиям, работать в Грузии гидами официально смогут работать только граждане Грузии или лица с видом на жительство в стране.
При этом для получения сертификата гида нужен диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании, признаваемый в Грузии, а также регистрация в экономическом реестре по соответствующему виду деятельности.
Также для работы гидом понадобится документ о прохождении официального курса по оказанию первичной медицинской помощи. Этот документ также должен официально признаваться властями Грузии.
Для получения сертификата необходимо предоставить все документы вместе с заявлением в орган по сертифицированию. После чего понадобится сдать экзамен, который сдается как на грузинском, так и на иностранном языке.
Экзамен будет проходить в два этапа: тестирование на грузинском языке и после несколько этапов практического экзамена (пеший тур, тур в музее и транспортный тур).
После этого гиды получат значки, где будут указаны личные данные гида, его фотография, срок сертификата, информация о владении языками, уникальный номер и QR-код.
Обязательная регистрация гидов в Грузии начнется 1 июня 2026 года. За работу без регистрации гиду будет грозить штраф.