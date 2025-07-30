https://sputnik-georgia.ru/20250730/opredeleny-trebovaniya-dlya-raboty-gidom-v-gruzii-294335485.html

Определены требования для работы гидом в Грузии

Определены требования для работы гидом в Грузии

Sputnik Грузия

Для получения сертификата гида нужен диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании, признаваемый в Грузии 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T11:58+0400

2025-07-30T11:58+0400

2025-07-30T11:58+0400

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ассоциация гидов грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма обнародовала требования для получения сертификата для работы гидом в Грузии. Согласно требованиям, работать в Грузии гидами официально смогут работать только граждане Грузии или лица с видом на жительство в стране. При этом для получения сертификата гида нужен диплом о соответствующем высшем или профессиональном образовании, признаваемый в Грузии, а также регистрация в экономическом реестре по соответствующему виду деятельности. Для получения сертификата необходимо предоставить все документы вместе с заявлением в орган по сертифицированию. После чего понадобится сдать экзамен, который сдается как на грузинском, так и на иностранном языке. Экзамен будет проходить в два этапа: тестирование на грузинском языке и после несколько этапов практического экзамена (пеший тур, тур в музее и транспортный тур). Грузинские гиды смогут бесплатно пользоваться канатками на горнолыжных курортах >>После этого гиды получат значки, где будут указаны личные данные гида, его фотография, срок сертификата, информация о владении языками, уникальный номер и QR-код. Обязательная регистрация гидов в Грузии начнется 1 июня 2026 года. За работу без регистрации гиду будет грозить штраф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, гиды, ассоциация гидов грузии