https://sputnik-georgia.ru/20211221/gruzinskie-gidy-smogut-besplatno-polzovatsya-kanatkami-na-gornolyzhnykh-kurortakh-262997764.html

Грузинские гиды смогут бесплатно пользоваться канатками на горнолыжных курортах

Грузинские гиды смогут бесплатно пользоваться канатками на горнолыжных курортах

Для получения десятидневного абонемента на канатные дороги гиды должны иметь т. н. "зеленый паспорт" – свидетельство о полной вакцинации от коронавируса 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T08:03+0400

2021-12-21T08:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Все вакцинированные гиды в Грузии смогут бесплатно пользоваться канатными дорогами на горнолыжных курортах страны, сообщает Национальная администрация туризма.Данное решение ведомство приняло для поддержки туристической отрасли, наиболее пострадавшей в результате пандемии коронавируса.Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы>>Гиды будут получить бесплатный абонемент на 10 дней на все подъемники. Получить такой пропуск можно будет несколько раз, по мере необходимости.Инициатива будет действовать со дня начала зимнего туристического сезона до конца января.Воспользоваться услугой могут полностью вакцинированные гиды с т. н. "зеленым паспортом". Кроме того, им необходимо предоставить и справку о роде деятельности (выдается Ассоциацией гидов или туристической компанией).Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.Однако в этом году открытие сезона задерживается из-за теплой погоды, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/novye-pravila-posescheniya-dlya-zimnikh-kurortov-razrabotany-v-gruzii-261381291.html

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