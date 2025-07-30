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После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС
После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС
Sputnik Грузия
Сильнейшее землетрясения ударило по Камчатке 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T11:53+0400
2025-07-30T11:53+0400
2025-07-30T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Мэр Евгений Беляев заявил, что в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации после землетрясения, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает РИА Новости.По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
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в мире, россия, землетрясение, катастрофы
в мире, россия, землетрясение, катастрофы
После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС
11:53 30.07.2025 (обновлено: 12:14 30.07.2025)
Сильнейшее землетрясения ударило по Камчатке
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik.
Мэр Евгений Беляев заявил, что в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации после землетрясения, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает РИА Новости
.
"В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением. Состоялось заседание городского штаба КЧС. Мною подписано соответствующее постановление", – написал Беляев в своей социальной сети.
По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.