https://sputnik-georgia.ru/20250730/posle-zemletryaseniya-v-petropavlovske-kamchatskom-vveden-rezhim-chs-294340951.html

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС

Sputnik Грузия

Сильнейшее землетрясения ударило по Камчатке 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T11:53+0400

2025-07-30T11:53+0400

2025-07-30T12:14+0400

в мире

россия

землетрясение

катастрофы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0e/274849050_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3dd657100d2aa6153ed02f3f5e2787c6.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Мэр Евгений Беляев заявил, что в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации после землетрясения, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает РИА Новости.По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, землетрясение, катастрофы